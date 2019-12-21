Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности
2019-12-21 17:05:16
Контролировать процесс будет секретарь СНБО Алексей Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Ранее Данилов заявлял, что сфера кибербезопасности – один из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Тогда он говорил, что в аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Его главными задачами будет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями Черноморской телерадиокомпании устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.
- В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за кибермошенничества.
- Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других стран. Об этом заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер.