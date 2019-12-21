Зеленский утвердил стратегию СНБО по усилению кибербезопасности

Контролировать процесс будет секретарь СНБО Алексей Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 923/2019, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 декабря 2019 года о мерах, направленных на усиление кибербезопасности государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее Данилов заявлял, что сфера кибербезопасности – один из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Тогда он говорил, что в аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Его главными задачами будет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями Черноморской телерадиокомпании устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

В Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за кибермошенничества.

Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других стран. Об этом заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер.