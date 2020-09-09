"У нас просто не хватит коек для больных". Зеленский попросил мэров не делать себе рейтинги на коронавирусе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к местным властям городов и попросил их не пиариться на противостоянии с Киевом, демонстрируя, что они на стороне местных жителей в вопросе снятия карантинных ограничений.

"Они хотят нравиться, все открывать, закрывать глаза и не видеть, что в этих городах 200-250 детей заболели. У нас просто не хватит коек для больных. Например, Ивано-Франковская область, если там количество больных такое, я не понимаю, почему область должна потом быть похожей на Италию, мы видим, что там происходит, просто нет кроватей", – сказал президент на пресс-конференции в городе Хмельницком в среду, 9 сентября.

Как заявил глава государства, "внезапно" заболеваемость выросла именно в городах "мэров-бунтарей" против карантинных ограничений. Зеленский добавил, что государство должно защищать своих людей, "хоть это может кому-то не нравиться", а также связал "бунт" глав городов с приближением местных выборов.

Видео: Facebook / President.gov.ua

Президент напомнил хмельницким журналистам о Харьковской и Одесской области, которые стали лидерами по числу случаев выявления коронавируса: "Просто посмотрите. Там, где не было заболевших, не было просто. "Дайте нам метро","все будет нормально", а люди поддерживают, выходят на улицы. А почему в лидерах сейчас Одесса и Харьков? Те области, где было 5, 10, 15 больных. Так откуда сейчас 100-200?".

Напомним, 31-го августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что подает на Кабмин в суд за попадание города в красную карантинную зону. Вскоре, 5-го сентября, мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что тернопольский горсовет признал незаконным постановление Кабмина о внесении города в красную зону и добавил, что будет отстаивать это решение законным методом. В среду, 9-го сентября с подобным заявлением выступил секретарь городского совета Черновцов Василий Продан, пригрозив Кабмину судом.