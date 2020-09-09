Коронавирус в Украине

"У нас просто не хватит коек для больных". Зеленский попросил мэров не делать себе рейтинги на коронавирусе

"У нас просто не хватит коек для больных". Зеленский попросил мэров не д...

Фото: Facebook / President.gov.ua

Президент попросил власти на местах не заигрывать с электоральными настроениями, иначе будет "как в Италии".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к местным властям городов и попросил их не пиариться на противостоянии с Киевом, демонстрируя, что они на стороне местных жителей в вопросе снятия карантинных ограничений.

"Они хотят нравиться, все открывать, закрывать глаза и не видеть, что в этих городах 200-250 детей заболели. У нас просто не хватит коек для больных. Например, Ивано-Франковская область, если там количество больных такое, я не понимаю, почему область должна потом быть похожей на Италию, мы видим, что там происходит, просто нет кроватей", – сказал президент на пресс-конференции в городе Хмельницком в среду, 9 сентября.

Как заявил глава государства, "внезапно" заболеваемость выросла именно в городах "мэров-бунтарей" против карантинных ограничений. Зеленский добавил, что государство должно защищать своих людей, "хоть это может кому-то не нравиться", а также связал "бунт" глав городов с приближением местных выборов.

Видео: Facebook / President.gov.ua

Президент напомнил хмельницким журналистам о Харьковской и Одесской области, которые стали лидерами по числу случаев выявления коронавируса: "Просто посмотрите. Там, где не было заболевших, не было просто. "Дайте нам метро","все будет нормально", а люди поддерживают, выходят на улицы. А почему в лидерах сейчас Одесса и Харьков? Те области, где было 5, 10, 15 больных. Так откуда сейчас 100-200?".

Напомним, 31-го августа мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что подает на Кабмин в суд за попадание города в красную карантинную зону. Вскоре, 5-го сентября, мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что тернопольский горсовет признал незаконным постановление Кабмина о внесении города в красную зону и добавил, что будет отстаивать это решение законным методом. В среду, 9-го сентября с подобным заявлением выступил секретарь городского совета Черновцов Василий Продан, пригрозив Кабмину судом.