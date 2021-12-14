Статистика коронавируса на 14 декабря: более 7 тысяч больных и 387 умерших

Количество заболевших коронавирусом по стране увеличивается. К 14 декабря подтвердили почти в два раза больше больных, чем днем ранее.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 7 283 человек, в том числе 566 детей и 134 медработника. Об этом рассказал Минздрав Украины в Facebook.

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Сутками ранее в Украине COVID-19 заболели 4 073 человек.

Госпитализировали с коронавирусом 13 декабря 1 123 человек, 387 больных умерли.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 7 283 человека;

выздоровело — 27 130 человек;

летальные случаи — 387;

госпитализировано — 1 123 человек.

Статистика госпитализаций за прошедшую неделю:

6 декабря — 1 349;

7 декабря — 2 998;

8 декабря — 2 449;

9 декабря — 2 551.

10 декабря — 2 307;

11 декабря — 2 566.

За прошедшие сутки украинцы сделали 62 044 тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР — 27 241;

методом ИФА — 7 488;

экспресс-тест на антиген — 27 315.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:

Киев — 1066 случаев;

Полтавская область — 751 случай;

Черкасская область — 602 случая;

Донецкая область — 541 случай;

Запорожская область — 405 случаев;

Одесская область — 404 случая;

Киевская область — 374 случая;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 570 448 человек;

выздоровело — 3 233 009 человек;

умерло — 91 602;

сделано ПЦР-тестов — 16 333 417.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 42 956 человек;

2 дозой — 86 786 человек;

всего — 129 742 человек.

С начала кампании по вакцинации одну дозу вакцины получили 14 174 399 человек, а две — 12 544 437. Всего сделано 26 718 836 прививок.

[ + – ] Коронавирус в Украине: статистика на 14 декабря Фото: Минздрав/Facebook

Напомним, что скоро украинцам будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса. Эксперты рекомендовали ее для иммунокомпроментированных пациентов после 28 дней от даты второй прививки.

В Украине поощряют за вакцинацию от COVID-19. С 13 декабря через проект "єПідтримка" украинцы смогут получить 1 000 гривен, если сделали две дозы прививки.