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Статистика коронавируса на 14 декабря: более 7 тысяч больных и 387 умерших

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В больницы с диагнозом "коронавирус" попали более 1,1 тысячи человек

Количество заболевших коронавирусом по стране увеличивается. К 14 декабря подтвердили почти в два раза больше больных, чем днем ранее.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 7 283 человек, в том числе 566 детей и 134 медработника. Об этом рассказал Минздрав Украины в Facebook.

Сутками ранее в Украине COVID-19 заболели 4 073 человек.

Госпитализировали с коронавирусом 13 декабря 1 123 человек, 387 больных умерли.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 7 283 человека;
  • выздоровело — 27 130 человек;
  • летальные случаи — 387;
  • госпитализировано — 1 123 человек.

Статистика госпитализаций за прошедшую неделю:

  • 6 декабря — 1 349;
  • 7 декабря — 2 998;
  • 8 декабря — 2 449;
  • 9 декабря — 2 551.
  • 10 декабря — 2 307;
  • 11 декабря — 2 566.

За прошедшие сутки украинцы сделали 62 044 тестов на коронавирус, в том числе:

  • методом ПЦР — 27 241;
  • методом ИФА — 7 488;
  • экспресс-тест на антиген — 27 315.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:

  • Киев — 1066 случаев;
  • Полтавская область — 751 случай;
  • Черкасская область — 602 случая;
  • Донецкая область — 541 случай;
  • Запорожская область — 405 случаев;
  • Одесская область — 404 случая;
  • Киевская область — 374 случая;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 570 448 человек;
  • выздоровело — 3 233 009 человек;
  • умерло — 91 602;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 333 417.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 42 956 человек;
  • 2 дозой — 86 786 человек;
  • всего — 129 742 человек.

С начала кампании по вакцинации одну дозу вакцины получили 14 174 399 человек, а две — 12 544 437. Всего сделано 26 718 836 прививок.

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Коронавирус в Украине: статистика на 14 декабря
Фото: Минздрав/Facebook

Напомним, что скоро украинцам будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса. Эксперты рекомендовали ее для иммунокомпроментированных пациентов после 28 дней от даты второй прививки.

В Украине поощряют за вакцинацию от COVID-19. С 13 декабря через проект "єПідтримка" украинцы смогут получить 1 000 гривен, если сделали две дозы прививки.