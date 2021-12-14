Статистика коронавируса на 14 декабря: более 7 тысяч больных и 387 умерших
Количество заболевших коронавирусом по стране увеличивается. К 14 декабря подтвердили почти в два раза больше больных, чем днем ранее.
В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 7 283 человек, в том числе 566 детей и 134 медработника. Об этом рассказал Минздрав Украины в Facebook.
Сутками ранее в Украине COVID-19 заболели 4 073 человек.
Госпитализировали с коронавирусом 13 декабря 1 123 человек, 387 больных умерли.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 7 283 человека;
- выздоровело — 27 130 человек;
- летальные случаи — 387;
- госпитализировано — 1 123 человек.
Статистика госпитализаций за прошедшую неделю:
- 6 декабря — 1 349;
- 7 декабря — 2 998;
- 8 декабря — 2 449;
- 9 декабря — 2 551.
- 10 декабря — 2 307;
- 11 декабря — 2 566.
За прошедшие сутки украинцы сделали 62 044 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР — 27 241;
- методом ИФА — 7 488;
- экспресс-тест на антиген — 27 315.
Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:
- Киев — 1066 случаев;
- Полтавская область — 751 случай;
- Черкасская область — 602 случая;
- Донецкая область — 541 случай;
- Запорожская область — 405 случаев;
- Одесская область — 404 случая;
- Киевская область — 374 случая;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 570 448 человек;
- выздоровело — 3 233 009 человек;
- умерло — 91 602;
- сделано ПЦР-тестов — 16 333 417.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 42 956 человек;
- 2 дозой — 86 786 человек;
- всего — 129 742 человек.
С начала кампании по вакцинации одну дозу вакцины получили 14 174 399 человек, а две — 12 544 437. Всего сделано 26 718 836 прививок.
Напомним, что скоро украинцам будут вводить бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса. Эксперты рекомендовали ее для иммунокомпроментированных пациентов после 28 дней от даты второй прививки.
В Украине поощряют за вакцинацию от COVID-19. С 13 декабря через проект "єПідтримка" украинцы смогут получить 1 000 гривен, если сделали две дозы прививки.