Статистика коронавируса на 13 декабря: более 4 тысяч новых заболевших и 442 умерших

За все время пандемии от коронавирусной инферции умерло уже более 91 тысячи украинцев.

В Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 073 человек. COVID-19 подтвердили у 377 детей и 37 медработников. Об этом утром 13 декабря сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

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Госпитализировали с коронавирусом за вчерашний день 1 456 человек, а 442 пациента умерли.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 4 073 человека;

выздоровело — 9 966 человек;

летальные случаи — 442;

госпитализировано — 1 456 человек.

Статистика госпитализаций за прошедшую неделю:

6 декабря — 1 349;

7 декабря — 2 998;

8 декабря — 2 449;

9 декабря — 2 551.

10 декабря — 2 307;

11 декабря — 2 566.

За прошедшие сутки украинцы сделали 29 677 тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР — 11 639;

методом ИФА — 2 882;

экспресс-тест на антиген — 15 156.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:

Киев — 570 случаев;

Одесская область — 394 случая;

Волынская область — 310 случаев;

Днепропетровская область — 283 случая;

Николаевская область — 236 случаев;

Черкасская область — 225 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 563 165 человек;

выздоровело — 3 205 879 человек;

умерло — 91 215;

сделано ПЦР-тестов — 16 306 176.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 16 551 человек;

2 дозой — 36 740 человек;

всего — 53 291 человек.

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса одну дозу получили 14 131 443 человека, а две — 12 457 651. Всего сделано 26 589 094 прививки.

[ + – ] Коронавирус в Украине: статистика на 13 декабря

Напомним, что с 6 декабря, в Украине ужесточили карантин в "желтой" и "красной" зонах адаптивного карантина. В кинотеатры, учреждения культуры, рестораны и кафе, а также спортзалы можно заходить по сертификатам вакцинации.

В мире распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". С помощью быстрых ПЦР-тестов его можно не выявить.