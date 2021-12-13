UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

Статистика коронавируса на 13 декабря: более 4 тысяч новых заболевших и 442 умерших

218
коронавирус в украине, COVID-19, коронавирус, вакцинация, уровень вакцинации, заболевшие COVID
Фото: Радио Свобода | Коронавирусом в Украине за все время пандемии заболело почти 3,6 млн человек

За все время пандемии от коронавирусной инферции умерло уже более 91 тысячи украинцев.

В Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 073 человек. COVID-19 подтвердили у 377 детей и 37 медработников. Об этом утром 13 декабря сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

Госпитализировали с коронавирусом за вчерашний день 1 456 человек, а 442 пациента умерли.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 4 073 человека;
  • выздоровело — 9 966 человек;
  • летальные случаи — 442;
  • госпитализировано — 1 456 человек.

Статистика госпитализаций за прошедшую неделю:

  • 6 декабря — 1 349;
  • 7 декабря — 2 998;
  • 8 декабря — 2 449;
  • 9 декабря — 2 551.
  • 10 декабря — 2 307;
  • 11 декабря — 2 566.

За прошедшие сутки украинцы сделали 29 677 тестов на коронавирус, в том числе:

  • методом ПЦР — 11 639;
  • методом ИФА — 2 882;
  • экспресс-тест на антиген — 15 156.

Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:

  • Киев — 570 случаев;
  • Одесская область — 394 случая;
  • Волынская область — 310 случаев;
  • Днепропетровская область — 283 случая;
  • Николаевская область — 236 случаев;
  • Черкасская область — 225 случаев;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 563 165 человек;
  • выздоровело — 3 205 879 человек;
  • умерло — 91 215;
  • сделано ПЦР-тестов — 16 306 176.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 16 551 человек;
  • 2 дозой — 36 740 человек;
  • всего — 53 291 человек.

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса одну дозу получили 14 131 443 человека, а две — 12 457 651. Всего сделано 26 589 094 прививки.

коронавирус в украине, COVID-19, коронавирус, вакцинация, уровень вакцинации,
Коронавирус в Украине: статистика на 13 декабря

Напомним, что с 6 декабря, в Украине ужесточили карантин в "желтой" и "красной" зонах адаптивного карантина. В кинотеатры, учреждения культуры, рестораны и кафе, а также спортзалы можно заходить по сертификатам вакцинации.

В мире распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". С помощью быстрых ПЦР-тестов его можно не выявить.