Статистика коронавируса на 13 декабря: более 4 тысяч новых заболевших и 442 умерших
За все время пандемии от коронавирусной инферции умерло уже более 91 тысячи украинцев.
В Украине за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 073 человек. COVID-19 подтвердили у 377 детей и 37 медработников. Об этом утром 13 декабря сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.
Госпитализировали с коронавирусом за вчерашний день 1 456 человек, а 442 пациента умерли.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 4 073 человека;
- выздоровело — 9 966 человек;
- летальные случаи — 442;
- госпитализировано — 1 456 человек.
Статистика госпитализаций за прошедшую неделю:
- 6 декабря — 1 349;
- 7 декабря — 2 998;
- 8 декабря — 2 449;
- 9 декабря — 2 551.
- 10 декабря — 2 307;
- 11 декабря — 2 566.
За прошедшие сутки украинцы сделали 29 677 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР — 11 639;
- методом ИФА — 2 882;
- экспресс-тест на антиген — 15 156.
Лидеры по новым случаям COVID-19 за сутки:
- Киев — 570 случаев;
- Одесская область — 394 случая;
- Волынская область — 310 случаев;
- Днепропетровская область — 283 случая;
- Николаевская область — 236 случаев;
- Черкасская область — 225 случаев;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 563 165 человек;
- выздоровело — 3 205 879 человек;
- умерло — 91 215;
- сделано ПЦР-тестов — 16 306 176.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 16 551 человек;
- 2 дозой — 36 740 человек;
- всего — 53 291 человек.
В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса одну дозу получили 14 131 443 человека, а две — 12 457 651. Всего сделано 26 589 094 прививки.
Напомним, что с 6 декабря, в Украине ужесточили карантин в "желтой" и "красной" зонах адаптивного карантина. В кинотеатры, учреждения культуры, рестораны и кафе, а также спортзалы можно заходить по сертификатам вакцинации.
В мире распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". С помощью быстрых ПЦР-тестов его можно не выявить.