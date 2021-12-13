Статистика коронавірусу на 13 грудня: понад 4 тисячі нових хворих і 442 померлих
За весь час пандемії від коронавірусної інферції померло вже понад 91 тисяча українців.
В Україні минулої доби коронавірус виявили в 4 073 людей. COVID-19 підтвердили в 377 дітей і 37 медпрацівників. Про це вранці 13 грудня повідомила пресслужба МОЗ України у Facebook.
Госпіталізували з коронавірусом за вчорашній день 1456 осіб, а 442 пацієнти померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 4 073 особи;
- одужало — 9 966 осіб;
- летальні випадки — 442;
- госпіталізовано – 1 456 осіб.
Статистика госпіталізацій за минулий тиждень:
- 6 грудня — 1349;
- 7 грудня — 2998;
- 8 грудня — 2449;
- 9 грудня — 2551.
- 10 грудня — 2307;
- 11 грудня — 2566.
Минулої доби українці зробили 29 677 тестів на коронавірус, у тому числі:
- методом ПЛР — 11 639;
- методом ІФА — 2882;
- експрес-тест на антиген — 15 156.
Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:
- Київ – 570 випадків;
- Одеська область — 394 випадки;
- Волинська область – 310 випадків;
- Дніпропетровська область — 283 випадки;
- Миколаївська область — 236 випадків;
- Черкаська область – 225 випадків;
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 563 165 осіб;
- одужало — 3 205 879 осіб;
- померло — 91 215;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 306 176.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 16 551 людина;
- 2 дозою — 36 740 осіб;
- усього — 53 291 людина.
В Україні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу одну дозу отримали 14 131 443 особи, а дві — 12 457 651. Усього зроблено 26 589 094 щеплення.
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні посилили карантин у "жовтій" і "червоній" зонах адаптивного карантину. У кінотеатри, заклади культури, ресторани та кафе, а також спортзали можна заходити за сертифікатами вакцинації.
У світі поширюється новий штам коронавірусу "омікрон". За допомогою швидких ПЛР-тестів його можна не виявити.