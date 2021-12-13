RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Статистика коронавірусу на 13 грудня: понад 4 тисячі нових хворих і 442 померлих

266
коронавірус в Україні, COVID-19, коронавірус, вакцинація, рівень вакцинації, які захворіли COVID
Фото: Радіо Свобода | Коронавірусом в Україні за весь час пандемії захворіло майже 3,6 млн людей

За весь час пандемії від коронавірусної інферції померло вже понад 91 тисяча українців.

В Україні минулої доби коронавірус виявили в 4 073 людей. COVID-19 підтвердили в 377 дітей і 37 медпрацівників. Про це вранці 13 грудня повідомила пресслужба МОЗ України у Facebook.

Госпіталізували з коронавірусом за вчорашній день 1456 осіб, а 442 пацієнти померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло – 4 073 особи;
  • одужало — 9 966 осіб;
  • летальні випадки — 442;
  • госпіталізовано – 1 456 осіб.

Статистика госпіталізацій за минулий тиждень:

  • 6 грудня — 1349;
  • 7 грудня — 2998;
  • 8 грудня — 2449;
  • 9 грудня — 2551.
  • 10 грудня — 2307;
  • 11 грудня — 2566.

Минулої доби українці зробили 29 677 тестів на коронавірус, у тому числі:

  • методом ПЛР — 11 639;
  • методом ІФА — 2882;
  • експрес-тест на антиген — 15 156.

Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:

  • Київ – 570 випадків;
  • Одеська область — 394 випадки;
  • Волинська область – 310 випадків;
  • Дніпропетровська область — 283 випадки;
  • Миколаївська область — 236 випадків;
  • Черкаська область – 225 випадків;

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 563 165 осіб;
  • одужало — 3 205 879 осіб;
  • померло — 91 215;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 306 176.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 16 551 людина;
  • 2 дозою — 36 740 осіб;
  • усього — 53 291 людина.

В Україні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу одну дозу отримали 14 131 443 особи, а дві — 12 457 651. Усього зроблено 26 589 094 щеплення.

коронавірус в Україні, COVID-19, коронавірус, вакцинація, рівень вакцинації,
Коронавірус в Україні: статистика на 13 грудня

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні посилили карантин у "жовтій" і "червоній" зонах адаптивного карантину. У кінотеатри, заклади культури, ресторани та кафе, а також спортзали можна заходити за сертифікатами вакцинації.

У світі поширюється новий штам коронавірусу "омікрон". За допомогою швидких ПЛР-тестів його можна не виявити.