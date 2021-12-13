Статистика коронавірусу на 13 грудня: понад 4 тисячі нових хворих і 442 померлих

За весь час пандемії від коронавірусної інферції померло вже понад 91 тисяча українців.

В Україні минулої доби коронавірус виявили в 4 073 людей. COVID-19 підтвердили в 377 дітей і 37 медпрацівників. Про це вранці 13 грудня повідомила пресслужба МОЗ України у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Госпіталізували з коронавірусом за вчорашній день 1456 осіб, а 442 пацієнти померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 4 073 особи;

одужало — 9 966 осіб;

летальні випадки — 442;

госпіталізовано – 1 456 осіб.

Статистика госпіталізацій за минулий тиждень:

6 грудня — 1349;

7 грудня — 2998;

8 грудня — 2449;

9 грудня — 2551.

10 грудня — 2307;

11 грудня — 2566.

Минулої доби українці зробили 29 677 тестів на коронавірус, у тому числі:

методом ПЛР — 11 639;

методом ІФА — 2882;

експрес-тест на антиген — 15 156.

Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:

Київ – 570 випадків;

Одеська область — 394 випадки;

Волинська область – 310 випадків;

Дніпропетровська область — 283 випадки;

Миколаївська область — 236 випадків;

Черкаська область – 225 випадків;

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 563 165 осіб;

одужало — 3 205 879 осіб;

померло — 91 215;

зроблено ПЛР-тестів — 16 306 176.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 16 551 людина;

2 дозою — 36 740 осіб;

усього — 53 291 людина.

В Україні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу одну дозу отримали 14 131 443 особи, а дві — 12 457 651. Усього зроблено 26 589 094 щеплення.

[ + – ] Коронавірус в Україні: статистика на 13 грудня

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні посилили карантин у "жовтій" і "червоній" зонах адаптивного карантину. У кінотеатри, заклади культури, ресторани та кафе, а також спортзали можна заходити за сертифікатами вакцинації.

У світі поширюється новий штам коронавірусу "омікрон". За допомогою швидких ПЛР-тестів його можна не виявити.