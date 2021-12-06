Набули чинності нові правила карантину: що змінилося (інфографіка)

Обмеження переважно торкнуться українців, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Відвідування ресторанів, спортзалів та інших закладів їм заборонено навіть у "жовтій" зоні.

Із сьогоднішнього дня, 6 грудня, в Україні набули чинності нові обмеження для мешканців регіонів "жовтої" та "червоної" зон адаптивного карантину. Зміни були затверджені Кабінетом Міністрів під час засідання 24 листопада.

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Тепер у "жовтій" зоні забороняється:

робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів і персоналу;

робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім роботи на винос і доставки;

робота спортзалів і басейнів;

робота закладів із розміщення, крім готелів, санаторіїв і соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал і відвідувачі (перевізник і пасажири) мають один із документів:

жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

[ + – ] Карантинні обмеження в "жовтій" зоні

У "червоній" зоні забороняється :

робота навчальних закладів, у яких вакциновано менше 100% персоналу;

робота ТРЦ;

робота розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

робота закладів побутового обслуговування (перукарні, салони краси);

робота закладів із розміщення (готелі, санаторії);

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім роботи на винос і доставки;

робота спортзалів і басейнів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо в усіх є один із документів :

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів)

Підкреслимо, що в "червоній" зоні для власників жовтих сертифікатів вакцинації про отримання першої дози всі вищезгадані карантинні обмеження продовжують діяти.

[ + – ] Карантинні обмеження в "червоній" зоні

Навіть за наявності відповідних COVID-документів у всіх зонах забороняється:

перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу;

самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації;

перевозити пасажирів у кількості, що перевищує кількість сидячих місць +50% стоячих місць;

закладам освіти — продовжувати роботу, якщо на самоізоляції понад 50% учнів і персоналу.

Для дотримання карантинних вимог співробітники громадських установ зобов'язані перевіряти у відвідувачів усі COVID-сертифікати за допомогою зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія".

Після зчитування на смартфоні перевіряючого відображається статус сертифіката: чинний/недійсний. Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим і перевіреним.

У разі відсутності у відвідувачів або працівників необхідних документів, власнику закладу/установи може загрожувати штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін запровадив додаткові обмеження, спрямовані на запобігання поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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