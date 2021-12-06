Вступили в силу новые правила карантина: что изменилось (инфографика)

Ограничения в основном затронут украинцев, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Посещение ресторанов, спортзалов и других заведений им запрещено даже в "желтой" зоне.

С сегодняшнего дня, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые ограничения для жителей регионов "желтой" и "красной" зон адаптивного карантина. Изменения были утверждены Кабинетом министров в ходе заседания 24 ноября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Теперь в "желтой" зоне запрещается:

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;

работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

[ + – ] Карантинные ограничения в "желтой" зоне

В "красной" зоне запрещается:

работа учебных заведений, в которых вакцинированы менее 100% персонала;

работа ТРЦ;

работа развлекательных заведений;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа заведений бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты);

работа заведений по размещению (гостиницы, санатории);

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если у всех есть один из документов:

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней)

Подчеркнем, что в "красной" зоне для обладателей желтых сертификатов вакцинации о получении первой дозы все вышеуказанные карантинные ограничения продолжают действовать.

[ + – ] Карантинные ограничения в "красное" зоне

Даже при наличии соответствующих COVID-документов во всех зонах запрещается:

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;

перевозить пассажиров в количестве, превышающем число сидячих мест +50% стоячих мест;

учреждениям образования — продолжать работу, если на самоизоляции более 50% учащихся и персонала.

Для соблюдения карантинных требований сотрудники общественных учреждений обязаны проверять у посетителей все COVID-сертификаты при помощи считывания QR-кода мобильным приложением "Дія".

После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владельцу заведения/учреждения может грозить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, недавно Кабмин ввел дополнительные ограничения, направленные на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Также Фокус писал о том, как горнолыжные курорты будут принимать украинцев в условиях карантина.