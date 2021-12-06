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Вступили в силу новые правила карантина: что изменилось (инфографика)

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Карантин, коронавирус, Минздрав, ограничения, красная зона, желтая зона
Фото: РБК-Украина | В Украине вступили в силу новые правила карантина

Ограничения в основном затронут украинцев, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Посещение ресторанов, спортзалов и других заведений им запрещено даже в "желтой" зоне.

С сегодняшнего дня, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые ограничения для жителей регионов "желтой" и "красной" зон адаптивного карантина. Изменения были утверждены Кабинетом министров в ходе заседания 24 ноября.

Теперь в "желтой" зоне запрещается:

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
  • работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

  • желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).
Карантин, желтая зона, правила карантина, сертификат вакцинации
Карантинные ограничения в "желтой" зоне

В "красной" зоне запрещается:

  • работа учебных заведений, в которых вакцинированы менее 100% персонала;
  • работа ТРЦ;
  • работа развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа заведений бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты);
  • работа заведений по размещению (гостиницы, санатории);
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если у всех есть один из документов:

  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней)

Подчеркнем, что в "красной" зоне для обладателей желтых сертификатов вакцинации о получении первой дозы все вышеуказанные карантинные ограничения продолжают действовать.

Карантин, желтая зона, правила карантина, сертификат вакцинации
Карантинные ограничения в "красное" зоне

Даже при наличии соответствующих COVID-документов во всех зонах запрещается:

  • находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;
  • перевозить пассажиров в количестве, превышающем число сидячих мест +50% стоячих мест;
  • учреждениям образования — продолжать работу, если на самоизоляции более 50% учащихся и персонала.

Для соблюдения карантинных требований сотрудники общественных учреждений обязаны проверять у посетителей все COVID-сертификаты при помощи считывания QR-кода мобильным приложением "Дія".

После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владельцу заведения/учреждения может грозить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, недавно Кабмин ввел дополнительные ограничения, направленные на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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