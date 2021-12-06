Вступили в силу новые правила карантина: что изменилось (инфографика)
Ограничения в основном затронут украинцев, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Посещение ресторанов, спортзалов и других заведений им запрещено даже в "желтой" зоне.
С сегодняшнего дня, 6 декабря, в Украине вступили в силу новые ограничения для жителей регионов "желтой" и "красной" зон адаптивного карантина. Изменения были утверждены Кабинетом министров в ходе заседания 24 ноября.
Теперь в "желтой" зоне запрещается:
- работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
- работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;
- работа спортзалов и бассейнов;
- работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:
- желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).
В "красной" зоне запрещается:
- работа учебных заведений, в которых вакцинированы менее 100% персонала;
- работа ТРЦ;
- работа развлекательных заведений;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа заведений бытового обслуживания (парикмахерские, салоны красоты);
- работа заведений по размещению (гостиницы, санатории);
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и доставки;
- работа спортзалов и бассейнов;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не действуют, если у всех есть один из документов:
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней)
Подчеркнем, что в "красной" зоне для обладателей желтых сертификатов вакцинации о получении первой дозы все вышеуказанные карантинные ограничения продолжают действовать.
Даже при наличии соответствующих COVID-документов во всех зонах запрещается:
- находиться на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;
- перевозить пассажиров в количестве, превышающем число сидячих мест +50% стоячих мест;
- учреждениям образования — продолжать работу, если на самоизоляции более 50% учащихся и персонала.
Для соблюдения карантинных требований сотрудники общественных учреждений обязаны проверять у посетителей все COVID-сертификаты при помощи считывания QR-кода мобильным приложением "Дія".
После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным.
В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владельцу заведения/учреждения может грозить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.
Напомним, недавно Кабмин ввел дополнительные ограничения, направленные на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".
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