В Буковель – с наклейкой. Горнолыжные курорты будут принимать туристов только с COVID-документами

Для желающих покататься будут предусмотрены идентификаторы в виде наклеек, которые позволят свободно пользоваться всеми сервисами на горнолыжных курортах.

Горнолыжные курорты в Украине будут допускать посетителей только при наличии у них COVID-сертификатов, негативных ПЦР-тестов или документов о выздоровлении от коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство здравоохранения Украины за подписью главного санврача Игоря Кузина.

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В тексте постановления говорится о противоэпидемических мероприятиях, необходимых в случае распространения коронавирусной инфекции.

Минздрав рекомендует администрации курортов проверять наличие документов или сразу после поселении в гостиницу, или во время приобретения отдыхающими абонементов для катания или горнолыжного снаряжения.

После проверки гостям курорта будут выдавать уникальные идентификаторы: например в виде наклейки на верхнюю одежду, которая позволит в дальнейшем пользоваться сервисами курорта – канатной дорогой, ярмаркой и т.д.

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Обеспечить туристов нужным количеством защитных средств – масок, перчаток, антисептиков, жидкого мыла и пр. — должны будут сами курорты (руководители субъектов хозяйствования). При этом указывается, что туристы обязаны находиться в масках в закрытых помещениях, а в случае первичных признаков заболеваемости предъявлять COVID-документы по требованию администрации.

Здоровье сотрудников курортов тоже будет под контролем: до начала смены они должны будут измерять температуру. Тех, у кого температура окажется выше 37,2 градуса или будут обнаружены симптомы респираторного заболевания, к работе не допустят.

[ + – ] Горнолыжные курорты в Украине будут допускать посетителей только при наличии у них COVID-сертификатов, негативных ПЦР-тестов или документов о выздоровлении от коронавируса

Напомним, что весной этого года Фокус выяснял ситуацию со вспышкой заболеваемости коронавирусом на Прикарпатье. Выяснилось, что причиной вспышки коронавируса стали иностранные туристы и горнолыжный курорт "Буковель", который работал с нарушением карантина. Курорт был переполнен туриставми — при том, что по всей стране были введены жесткие ограничительные меры.