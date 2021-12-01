У Буковелі – з наклейкою. Гірськолижні курорти прийматимуть туристів лише з COVID-документами

Для охочих покататися будуть передбачені ідентифікатори у вигляді наклейок, які дозволять вільно користуватись усіма сервісами на гірськолижних курортах.

Гірськолижні курорти в Україні допускатимуть відвідувачів лише за наявності в них COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів або документів про одужання від коронавірусу. Відповідне розпорядження опублікувало Міністерство охорони здоров'я за підписом головного санлікаря Ігоря Кузіна.

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У тексті постанови йдеться про протиепідемічні заходи, необхідні в разі поширення коронавірусної інфекції.

МОЗ рекомендує адміністрації курортів перевіряти наявність документів або відразу після поселення в готель, або під час придбання абонементів для катання або гірськолижного спорядження.

Після перевірки гостям курорту будуть видавати унікальні ідентифікатори: наприклад, у вигляді наклейки на верхній одяг, який дозволить надалі користуватися сервісами курорту – канатною дорогою, ярмарком тощо.

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Забезпечити туристів необхідною кількістю захисних засобів – масок, рукавичок, антисептиків, рідкого мила тощо – повинні будуть самі курорти (керівники суб'єктів господарювання). При цьому вказується, що туристи повинні перебувати в масках у закритих приміщеннях, а у разі первинних ознак захворюваності пред'являти COVID-документи на вимогу адміністрації.

Здоров'я співробітників курортів також буде під контролем: до початку зміни вони повинні вимірювати температуру. Тих, у кого температура виявиться вищою за 37,2 градусів або буде виявлено симптоми респіраторного захворювання, до роботи не допустять.

[ + – ] Гірськолижні курорти в Україні допускатимуть відвідувачів лише за наявності в них COVID-сертифікатів, негативних ПЛР-тестів або документів про одужання від коронавірусу

Нагадаємо, що навесні цього року Фокус з'ясовував ситуацію зі спалахом захворюваності на коронавірус на Прикарпатті. З'ясувалося, що причиною спалаху коронавірусу стали іноземні туристи та гірськолижний курорт "Буковель", який працював із порушенням карантину. Курорт був переповнений туристами — при тому, що по всій країні були введені жорсткі обмежувальні заходи.