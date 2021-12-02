Украина закроет въезд гражданам южноафриканских стран из-за нового штамма "Омикрон" (видео)

Премьер-министр подчеркнул, что новый штамм коронавируса распространяется в странах с низким процентом вакцинации населения.

Украина закроет въезд для граждан из ряда африканский стран из-за опасности распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

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[ + – ] Украина закрывает границу для граждан ряда африканских стран (смотреть с 13:20)

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинской границей иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма", — отметил Шмыгаль.

В список стран, граждане которых не смогут пересечь границу Украины попали ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран.

Для украинских граждан, которые приедут из перечисленных стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 дней.

Премьер-министр сказал, что на подобные шаги уже пошли США, Великобритания, Канада, Израиль и ряд других стран. Несмотря на высокие показатели вакцинации, правительства этих стран ввели ограничения для гостей из южноафриканского региона.

Глава правительства подчеркнул, что распространение нового штамма происходит в странах с очень низким процентом вакцинации населения. По мнению Шмыгаля, это лишний раз доказывает эффективность вакцин. Поэтому глава правительства призвал украинцев приходить в пункты вакцинации и прививаться.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что люди, которые переболели COVID-19, имеют повышенный риск заразиться новым штаммом "Омикроном". Однако пока неизвестно, насколько тяжело будет протекать болезнь и насколько сложнее будет лечение осложнений от нового штамма.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что новая волна коронавируса в Украине ожидается в конце зимы-начале весны 2022 года. При этом отметил, что пронозировать степень распространения COVID-19 крайне тяжело.