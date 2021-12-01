"Мы не понимаем всей опасности": Минздрав назвал сроки новой волны коронавируса в Украине

Ситуацию с ростом заболеваемости населения, по словам министра здравоохранения, могут усугубить очередные мутации COVID-19.

Новая волна коронавируса в Украине ожидается в конце зимы-начале весны 2022 года. Об этом в интервью ВВС рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, с коронавирусной инфекцией сложно делать прогнозы относительно очередного роста заболеваемости среди населения.

Виктор Ляшко напомнил, что Минздрав ожидал новую волну COVID-19 в Украине в середине ноября, однако увеличение числа зараженных было зафиксировано месяцем ранее.

Министр здравоохранения спрогнозировал очередную волну коронавируса в нашей стране в конце января-феврале-марте, а ситуацию с заболеваемостью могут усугубить очередные мутации COVID-19.

Виктор Ляшко также не смог спрогнозировать, когда новый штамм коронавируса "Омикрон" зайдет в Украину.

"Это сложно спрогнозировать. Это может произойти как завтра, так и через месяц. Но мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Мы еще не понимаем всей опасности, которую может нести этот штамм. Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, которые действовали при Дельте", — добавил глава Минздрава в общении с журналистами.

Подытоживая, министр здравоохранения не исключил, что в случае усугубления ситуации со штаммом "Омикрон" в Украине могут ввести более жесткие карантинные ограничения.

Ранее Фокус сообщал, что Виктор Ляшко анонсировал дополнительную вакцинацию от коронавируса в Украине. По словам министра, в стране узаконят бустерные прививки после того, как большая часть украинцев получат хотя бы первую дозу вакцины.

Также Фокус предупреждал, что Украина ужесточила карантин из-за штамма "Омикрон". Украинцы, которые недавно посещали ряд африканских стран, по возвращению домой будут вынуждены отправиться на 14-дневный карантин.