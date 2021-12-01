"Ми не розуміємо всієї небезпеки": МОЗ назвало терміни нової хвилі коронавірусу в Україні

Ситуацію зі зростанням захворюваності населення, за словами міністра охорони здоров'я, можуть посилити чергові мутації COVID-19.

Нова хвиля коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни 2022 року. Про це в інтерв'ю ВВС розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

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За його словами, з коронавірусною інфекцією складно робити прогнози щодо чергового зростання захворюваності серед населення.

Віктор Ляшко нагадав, що МОЗ чекало на нову хвилю COVID-19 в Україні в середині листопада, проте збільшення числа заражених було зафіксовано місяцем раніше.

Міністр охорони здоров'я спрогнозував чергову хвилю коронавірусу в нашій країні наприкінці січня-у лютому-березні, а ситуацію з захворюваністю можуть посилити чергові мутації COVID-19.

Віктор Ляшко також не зміг спрогнозувати, коли новий штам коронавірусу "Омікрон" зайде до України.

"Це складно спрогнозувати. Це може статися як завтра, так і через місяць. Але ми робимо все можливе, щоб цього не сталося. Ми ще не розуміємо всієї небезпеки, яку може нести цей штам. Якщо ми не бачитимемо більшої агресивності цього вірусу, то в принципі діятимуть усі карантинні обмеження, які діяли за часів Дельта", — додав глава МОЗ у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, міністр охорони здоров'я не виключив, що в разі посилення ситуації зі штамом "Омікрон" в Україні можуть запровадити жорсткіші карантинні обмеження.

Раніше Фокус повідомляв, що Віктор Ляшко анонсував додаткову вакцинацію від коронавірусу в Україні. За словами міністра, у країні узаконять бустерні щеплення після того, як більшість українців отримають хоча б першу дозу вакцини.

Також Фокус попереджав, що Україна посилила карантин через штам "Омікрон". Українці, які нещодавно відвідували низку африканських країн, після повернення додому будуть змушені вирушити на 14-денний карантин.