Україна закриє в'їзд громадянам південноафриканських країн через новий штам "Омікрон" (відео)

Прем'єр-міністр наголосив, що новий штам коронавірусу поширюється у країнах з низьким відсотком вакцинації населення.

Україна закриє в'їзд для громадян із низки африканських країн через небезпеку поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.

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[ + – ] Україна закриває кордон для громадян низки африканських країн (див. 13:20)

"Для того, щоб запобігти розповсюдженню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні ухвалимо постанову, якою буде заборонено в'їзд через український кордон іноземним громадянам з країн, де зафіксовано розповсюдження нового штаму", — зазначив Шмигаль.

До списку країн, громадяни яких не зможуть перетнути кордон України, потрапили ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Намібія та низка інших африканських країн.

Для українських громадян, які приїдуть із перерахованих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів.

Прем'єр-міністр сказав, що на подібні кроки вже пішли США, Великобританія, Канада, Ізраїль та низка інших країн. Попри високі показники вакцинації, уряди цих країн запровадили обмеження для гостей із південноафриканського регіону.

Голова уряду наголосив, що поширення нового штаму відбувається у країнах із дуже низьким відсотком вакцинації населення. На думку Шмигаля, це вкотре доводить ефективність вакцин. Тому голова уряду закликав українців приходити до пунктів вакцинації та щеплюватися.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що люди, які перехворіли на COVID-19, мають підвищений ризик заразитися новим штамом "Омікроном". Однак, поки що невідомо, наскільки важко буде протікати хвороба і наскільки складнішим буде лікування ускладнень від нового штаму.

Голова МОЗ Віктор Ляшко сказав, що нова хвиля коронавірусу в Україні очікується наприкінці зими – на початку весни 2022 року. При цьому зазначив, що прогнозувати ступінь розповсюдження COVID-19 дуже важко.