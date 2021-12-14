Статистика коронавірусу станом на 14 грудня: понад 7 тисяч хворих і 387 померлих

Кількість хворих на коронавірус по країні збільшується. До 14 грудня підтвердили майже вдвічі більше хворих, ніж на день раніше.

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 7 283 особи, зокрема 566 дітей і 134 медпрацівники. Про це розповіло МОЗ України у Facebook.

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Добами раніше в Україні COVID-19 захворіло 4 073 особи.

Госпіталізували з коронавірусом 13 грудня 1 123 особи, 387 хворих померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 7 283 особи;

одужали — 27 130 осіб;

летальні випадки — 387;

госпіталізовано — 1 123 осіб.

Статистика госпіталізацій за минулий тиждень:

6 грудня — 1 349;

7 грудня — 2 998;

8 грудня — 2 449;

9 грудня — 2 551.

10 грудня — 2 307;

11 грудня — 2 566.

Минулої доби українці зробили 62 044 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 27 241;

методом ІФА — 7 488;

експрес-тест на антиген — 27 315.

Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:

Київ — 1 066 випадків;

Полтавська область — 751 випадок;

Черкаська область — 602 випадки;

Донецька область — 541 випадок;

Запорізька область — 405 випадків;

Одеська область — 404 випадки;

Київська область — 374 випадки;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 570 448 осіб;

одужало — 3 233 009 осіб;

померло — 91 602;

зроблено ПЛР-тестів — 16 333 417.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 42 956 осіб;

2 дозою — 86 786 осіб;

всього — 129 742 осіб.

З початку кампанії з вакцинації одну дозу вакцини отримали 14 174 399 осіб, а дві — 12 544 437. Усього зроблено 26 718 836 щеплень.

[ + – ] Коронавірус в Україні: статистика на 14 грудня Фото: Минздрав/Facebook

Нагадаємо, що незабаром українцям вводитимуть бустерну (третю) дозу вакцини від коронавірусу. Експерти рекомендували її для імунокомпроментованих пацієнтів після 28 днів від дати другого щеплення.

В Україні заохочують за вакцинацію COVID-19. З 13 грудня через проєкт "єПідтримка" українці зможуть отримати 1 000 гривень, якщо зробили дві дози щеплення.