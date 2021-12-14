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Статистика коронавірусу станом на 14 грудня: понад 7 тисяч хворих і 387 померлих

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У лікарні з діагнозом "коронавірус" потрапили понад 1,1 тисяч людей

Кількість хворих на коронавірус по країні збільшується. До 14 грудня підтвердили майже вдвічі більше хворих, ніж на день раніше.

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 7 283 особи, зокрема 566 дітей і 134 медпрацівники. Про це розповіло МОЗ України у Facebook.

Добами раніше в Україні COVID-19 захворіло 4 073 особи.

Госпіталізували з коронавірусом 13 грудня 1 123 особи, 387 хворих померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 7 283 особи;
  • одужали — 27 130 осіб;
  • летальні випадки — 387;
  • госпіталізовано — 1 123 осіб.

Статистика госпіталізацій за минулий тиждень:

  • 6 грудня — 1 349;
  • 7 грудня — 2 998;
  • 8 грудня — 2 449;
  • 9 грудня — 2 551.
  • 10 грудня — 2 307;
  • 11 грудня — 2 566.

Минулої доби українці зробили 62 044 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР — 27 241;
  • методом ІФА — 7 488;
  • експрес-тест на антиген — 27 315.

Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:

  • Київ — 1 066 випадків;
  • Полтавська область — 751 випадок;
  • Черкаська область — 602 випадки;
  • Донецька область — 541 випадок;
  • Запорізька область — 405 випадків;
  • Одеська область — 404 випадки;
  • Київська область — 374 випадки;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 570 448 осіб;
  • одужало — 3 233 009 осіб;
  • померло — 91 602;
  • зроблено ПЛР-тестів — 16 333 417.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 42 956 осіб;
  • 2 дозою — 86 786 осіб;
  • всього — 129 742 осіб.

З початку кампанії з вакцинації одну дозу вакцини отримали 14 174 399 осіб, а дві — 12 544 437. Усього зроблено 26 718 836 щеплень.

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Коронавірус в Україні: статистика на 14 грудня
Фото: Минздрав/Facebook

Нагадаємо, що незабаром українцям вводитимуть бустерну (третю) дозу вакцини від коронавірусу. Експерти рекомендували її для імунокомпроментованих пацієнтів після 28 днів від дати другого щеплення.

В Україні заохочують за вакцинацію COVID-19. З 13 грудня через проєкт "єПідтримка" українці зможуть отримати 1 000 гривень, якщо зробили дві дози щеплення.