Статистика коронавірусу станом на 14 грудня: понад 7 тисяч хворих і 387 померлих
Кількість хворих на коронавірус по країні збільшується. До 14 грудня підтвердили майже вдвічі більше хворих, ніж на день раніше.
В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 7 283 особи, зокрема 566 дітей і 134 медпрацівники. Про це розповіло МОЗ України у Facebook.
Добами раніше в Україні COVID-19 захворіло 4 073 особи.
Госпіталізували з коронавірусом 13 грудня 1 123 особи, 387 хворих померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 7 283 особи;
- одужали — 27 130 осіб;
- летальні випадки — 387;
- госпіталізовано — 1 123 осіб.
Статистика госпіталізацій за минулий тиждень:
- 6 грудня — 1 349;
- 7 грудня — 2 998;
- 8 грудня — 2 449;
- 9 грудня — 2 551.
- 10 грудня — 2 307;
- 11 грудня — 2 566.
Минулої доби українці зробили 62 044 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР — 27 241;
- методом ІФА — 7 488;
- експрес-тест на антиген — 27 315.
Лідери з нових випадків COVID-19 за добу:
- Київ — 1 066 випадків;
- Полтавська область — 751 випадок;
- Черкаська область — 602 випадки;
- Донецька область — 541 випадок;
- Запорізька область — 405 випадків;
- Одеська область — 404 випадки;
- Київська область — 374 випадки;
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 570 448 осіб;
- одужало — 3 233 009 осіб;
- померло — 91 602;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 333 417.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 42 956 осіб;
- 2 дозою — 86 786 осіб;
- всього — 129 742 осіб.
З початку кампанії з вакцинації одну дозу вакцини отримали 14 174 399 осіб, а дві — 12 544 437. Усього зроблено 26 718 836 щеплень.
Нагадаємо, що незабаром українцям вводитимуть бустерну (третю) дозу вакцини від коронавірусу. Експерти рекомендували її для імунокомпроментованих пацієнтів після 28 днів від дати другого щеплення.
В Україні заохочують за вакцинацію COVID-19. З 13 грудня через проєкт "єПідтримка" українці зможуть отримати 1 000 гривень, якщо зробили дві дози щеплення.