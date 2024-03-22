Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ Обстрелы городов Украины Массированный обстрел Украины 22 марта

Хмельницкий оказался без света из-за обстрела РФ, есть существенные повреждения объектов, — мэр

Александр Симчишин, Хмельницкий, ракетная атака, ракетный удар, обстрел РФ
Хмельницкий

Жертвами атаки стали два человека, еще пятеро получили ранения, рассказал городской голова.

Related video

Российская ракетная атака по Хмельницкому привела к существенным повреждениям нескольких объектов критической инфраструктуры города, также известно о гибели двух человек. Об этом рассказал городской голова Александр Симчишин.

По словам политика, из-за обстрела областной центр полностью остался без света. Однако благодаря опыту и наличию соответствующего оборудования удалось оперативно восстановить водоснабжение и канализационного хозяйства. Сейчас в городе проблем с поставками воды нет.

При этом, продолжил мэр, в Хмельницком также восстановлены подача теплоснабжения и горячей воды. Однако еще есть проблемы с электроснабжением, энергетики уже запитали 50% потребителей. Работа образовательных и медицинских учреждений обеспечивается бесперебойно.

Отдельно мэр Хмельницкого рассказал, что, несмотря на работу сил противовоздушной обороны, российские оккупанты все же атаковали жилой массив города, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения, двое доставлены в больницу. Спасательная операция продолжалась в течение нескольких часов, благодаря чему была спасена 21-летняя девушка. Зафиксированы повреждения и разрушения ряда жилых домов, повреждены сотни квартир в многоэтажках. Десятки автомобилей получили повреждения.

Напомним, что российская армия сегодня утром начала масштабную ракетную атаку украинской территории. Воздушную тревогу объявляли во всех областях страны. Из-за обстрела в большей части Хмельницкого исчезло электроснабжение. Попадание зафиксировано в микрорайоне Дубовое.

Вчера, 21 марта, российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по Николаеву. Один человек погиб, еще шестеро пострадали и попали в больницу с ранениями различной степени тяжести.