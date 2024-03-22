Хмельницький опинився без світла через обстріл РФ, є суттєві пошкодження об'єктів, — мер

Жертвами атаки стали двоє осіб, ще п'ятеро отримали поранення, розповів міський голова.

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Російська ракетна атака по Хмельницькому призвела до суттєвих пошкоджень декількох об’єктів критичної інфраструктури міста, також відомо про загибель двох людей. Про це розповів міський голова Олександр Симчишин.

За словами політика, через обстріл обласний центр повністю залишився без світла. Проте завдяки досвіду й наявності відповідного обладнання вдалося оперативно відновити водопостачання та каналізаційне господарство. Зараз у місті проблем із постачанням води немає.

Водночас, продовжив мер, у Хмельницькому також відновлені подача теплопостачання та гарячої води. Проте ще є проблеми з електропостачанням, енергетики вже заживили 50% споживачів. Робота освітніх і медичних закладів забезпечується безперебійно.

Окремо мер Хмельницького розповів, що, попри роботу сил протиповітряної оборони, російські окупанти все ж таки атакували житловий масив міста, унаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, двоє доставлені до лікарні. Рятувальна операція тривала впродовж декількох годин, завдяки чому було врятовано 21-річну дівчину. Зафіксовано пошкодження та руйнування низки житлових будинків, пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Десятки автівок зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, що російська армія сьогодні вранці почала масштабну ракетну атаку української території. Повітряну тривогу оголошували в усіх областях країни. Через обстріл у більшій частині Хмельницького зникло електропостачання. Влучання зафіксоване в мікрорайоні Дубове.

Учора, 21 березня, російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по Миколаєву. Одна людина загинула, ще шестеро постраждали та потрапили до лікарні з пораненнями різних ступенів тяжкості.