"Ищи, Васька": полиция показала первые минуты после "прилета" по Хмельницкому (видео)

Прибыв на место ракетного удара, правоохранители взялись оказывать домедицинскую помощь и искать пострадавших под завалами. В результате обстрела Хмельницкого погибли два человека, пять человек — ранены.

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Во время ночного массированного обстрела ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры в Хмельницком. Город был обесточен, известно о двух погибших. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий опубликовал видео, снятое бодикамерами правоохранителей после "прилета".

"Первые минуты после ракетного обстрела и работа хмельницких патрульных на месте попадания", — написал Билошицкий.

На кадрах видно, что полицейские оказывали домедицинскую помощь пострадавшим и помогали искать людей под завалами.

"Ищи, Васька, ищи кого-то", — говорит работник полиции.

Билошицкий выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления травмированным.

Последствия обстрела Хмельницкого

Утром городской голова Хмельницкого Александр Симчишин проинформировал, что ВС РФ ударили по жилому массиву. Два человека погибли, пятеро получили ранения. Двух пострадавших госпитализировали.

"Поврежден и разрушен ряд жилых домов, повреждены сотни квартир в многоэтажках. Повреждены десятки автомобилей. Подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры", — сообщил мэр.

Фото с места событий Фото: Патрульная полиция

В Хмельницком городском совете передали, что из-под завалов спасли 21-летнюю девушку. Она пробыла там несколько часов и находится в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании.

В городе повреждено более 250 квартир, несколько частных домов полностью уничтожены.

Напомним, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове продолжается блэкаут после обстрела. Когда город смогут снова заживить, пока неизвестно. По данным обладминистрации, ВС РФ атаковали Харьков 21 ракетой и били по энергообъектам.

В Запорожье возросло количество погибших в результате массированного обстрела. Известно о 25 пострадавших и трех жертвах. Среди погибших есть 9-летняя девочка.