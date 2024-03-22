"Шукай, Васько": поліція показала перші хвилини після "прильоту" по Хмельницькому (відео)

Прибувши на місце ракетного удару, правоохоронці взялися надавати домедичну допомогу та шукати постраждалих під завалами. Унаслідок обстрілу Хмельницького загинули двоє осіб, п’ятеро людей — поранені.

Related video

Під час нічного масованого обстрілу ЗС РФ атакували об’єкти критичної інфраструктури в Хмельницькому. Місто було знеструмлене, відомо про двох загиблих. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував відео, зняте бодікамерами правоохоронців після "прильоту".

"Перші хвилини після ракетного обстрілу та робота хмельницьких патрульних на місці влучення", — написав Білошицький.

На кадрах видно, що поліціянти надавали домедичну допомогу постраждалим і допомагали шукати людей під завалами.

"Шукай, Васько, шукай когось", — каже працівник поліції.

Білошицький висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання травмованим.

Наслідки обстрілу Хмельницького

Зранку міський голова Хмельницького Олександр Симчишин проінформував, що ЗС РФ вдарили по житловому масиву. Двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення. Двох постраждалих госпіталізували.

"Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків, пошкоджено сотні квартир у багатоповерхівках. Пошкоджено десятки автівок. Зазнали руйнувань обʼєкти критичної інфраструктури", — повідомив мер.

Фото з місця подій Фото: Патрульна поліція

У Хмельницькій міській раді передали, що з-під завалів врятували 21-річну дівчину. Вона пробула там кілька годин і перебуває в стабільно важкому стані, але при свідомості.

У місті пошкоджено понад 250 квартир, кілька приватних будинків повністю знищені.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові продовжується блекаут після обстрілу. Коли місто зможуть знову заживити, наразі невідомо. За даними обладміністрації, ЗС РФ атакували Харків 21 ракетою та били по енергооб’єктах.

У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу. Відомо про 25 постраждалих і трьох жертв. Серед загиблих є 9-річна дівчинка.