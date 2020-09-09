Богдан: Азаров был одним из лучших премьеров в истории Украины

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что одним из лучших премьер-министров Украины был Николай Азаров.

"Николай Янович останавливал много глупостей. Он честный человек", – сказал Богдан.

По его словам, если бы не Азаров, Майдан состоялся намного бы раньше.

При этом, наиболее профессиональным правительством, Богдан считает Кабинет министров Гройсмана.

Богдан родился в 1976 году во Львове. Окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко и экономический факультет этого же университета.

В 2007–2010 годах Богдан занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, позже – его личным адвокатом. В 2019 году участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам.

В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), а в феврале 2020-го уволил с этой должности.