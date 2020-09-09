Богдан: В окружении президента многие любят Россию
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что многие в ближайшем окружении президента Зеленского любят Россию.
"Их бизнес, их становление было связано с Россией. Поэтому они к России очень хорошо относятся", – сказал Богдан.
На вопрос Дмитрия Гордона, любит ли Россию президент, он ответил: "Президент любит Украину, это бесспорно, это аксиома".
Напомним, сегодня, 9 сентября, у Дмитрия Гордона вышло интервью с Андреем Богданом. В нем бывший глава ОП назвал Азарова одним из лучших премьеров Украины, а Петра Порошенко - абсолютным злом