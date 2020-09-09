Рассказал, что шептал на ухо Зеленскому. Экс-глава ОП Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону

Богдан рассказал об отставке, уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, скандале с ЧВК "Вагнера", нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и о работе с Зеленским.

Экс-глава Офиса президента, юрист Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Интервью Гордона с Богданом продолжалось почти четыре с половиной часа, сообщает издание "ГОРДОН".

Богдан рассказал об отставке, уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, скандале с ЧВК "Вагнера", нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке.

Кроме того, Богдан рассказал о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским и что шептал ему на ухо во время "Нормандской встречи" в Париже.

"Я считаю его одним из самых сенсационных в своей биографии. Более тысячи интервью я сделал, но это особенное. Я благодарен Андрею за искренность, за то, что он был честным, прямым и очень интересным", – сообщил Гордон в видеоанонсе интервью.

"Будет очень интересно", – написал Богдан на своей странице в Facebook.