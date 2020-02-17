Арахамия: Богдан ушел с должности без конфликта

Глава фракции "Слуга народа" предположил, что в будущем Богдан снова появится в команде президента

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью телеканалу Прямой заявил, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан ушел со своей должности без конфликта и не затягивал процедуру своего увольнения.

По словам депутата, окончательную точку в этом деле поставил разговор Богдана и Владимира Зеленского.

"У них был персональный разговор, он прошел в дружеской атмосфере, с глазу на глаз. То есть они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил про свой уход с должности. И очень быстро, за сутки, собрал свои вещи и уехал", – сказал Арахамия.

Он также предположил, что возможно, в будущем Богдан снова появится в команде президента, но уже в ином качестве.

"Конфликта с президентом не было. Это был не конфликт, были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром – в ближайшем окружении президента… У меня сложилось впечатление, что он (Богдан) ушел с добрыми намерениями, без конфликта", – заверил Арахамия.

Напомним, сегодня бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в Facebook запостил фото с Сейшельских островов.

В подписи к фото он отметил, что очень скучает.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.