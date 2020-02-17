Богдан запостил фото с Сейшел и процитировал Медведева

Экс-глава ОП признался, что очень скучает, не спит и не ест

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в Facebook запостил фото с Сейшельских островов.

В подписи к фото он отметил, что очень скучает.

"Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", – написал он.

Также он процитировал ставшую крылатой фразу бывшего российского премьера Дмитрия Медведева, сказанную пенсионерам оккупированного Крыма в ответ на жалобу на маленькие пенсии.

"Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!", – добавил Богдан.

Отметин, это уже второй пост со времени увольнения Богдана с должности главы ОП.

14 февраля, в День всех влюбленных, он запостил именную валентинку.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. До этого он занимал должность помощника президента.