От Дубилета до Новосад. 20 самых завидных женихов и невест в украинской политике

Накануне Дня святого Валентина, Фокус решил найти самых завидных женихов и невест в украинской власти. Помимо того что они вершители судеб страны, многие из них до сих пор не обрели личного счастья.

Ранее Фокус уже формировал подробные списки женихов и невест, однако вернулся к этой теме ввиду тотального обновления политического ландшафта. По этой же причине редакция решила ограничить отбор холостяков исключительно представителями власти и госструктур.

Усреднённый портрет не обременённых брачными узами людей из новой власти включает в себя высшее образование (часто не одно), профессиональный бэкграунд в международных проектах и быстрый карьерный взлёт. Фигуранты ранжированы сообразно их статусу на государственной службе. Впрочем, это сделано исключительно для удобства читателей. Редакция не считает этот фактор, равно как и уровень финансового благосостояния, определяющим в столь субъективной теме, как выбор спутника жизни. Тем более что в украинских реалиях карьера на госслужбе мало зависит от профессиональных качеств и часто становится следствием удачно сложившейся политической конъюнктуры. В результате она нередко быстротечна. Это доказывает пример экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, чей статус второго по влиятельности лица в государстве казался незыблемым до 11 февраля, когда он подал в отставку. Тем не менее Богдан сохраняет за собой статус завидного холостяка во власти, поскольку бывших глав Администрации (Офиса) президента не бывает.

Формируя список, редакция учитывала не только статусные, но и личные качества, важные при выборе спутника или спутницы жизни: помимо социального положения, с которым всё в порядке у 100% фигурантов, в расчёт принимались наличие связей и репутация. Мы не устанавливали отсечение по возрасту, ведь в наши дни этот параметр становится всё менее определяющим, как и наличие/отсутствие опыта семейной жизни.

Всех попавших в подборку Фокус поздравляет с праздником любви и желает покинуть наш список как можно скорее.

Андрей Богдан

Должность: экс-глава Офиса президента

Возраст: 43 года

Знак зодиака: Стрелец

Личный статус: разведён, четверо дочерей

Доход: зарплата за август–декабрь 2019 года — 218,7 тыс. грн. По данным открытых источников, владеет земельным участком в Конча-Заспе и несколькими квартирами в центре Киева.

Еще вчера завидный жених №1. На этой неделе Андрей Богдан ушёл с поста руководителя Офиса президента, однако влияние на происходящее в стране сохранил. Предвидя уход, последние месяцы он укреплял свои позиции, расставляя на ключевые посты близких к себе людей. Никуда не исчезли и обширные связи Андрея Богдана, как деловые, так и политические, в частности, с Игорем Коломойским, чьи интересы он некогда защищал в качестве адвоката.

В личных отношениях Богдана характеризуют как человека непростого, но это компенсируется его обаянием, перед которым не устоял даже президент.

Алексей Гончарук

Должность: премьер-министр

Возраст: 35 лет

Знак зодиака: Рак

Личный статус: холост

Доход: в 2018 году получил 1,9 млн грн, большей частью от предпринимательской деятельности. Владеет третью нидерландской компании «Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен» и долей в садовом товариществе «Астрон». Недвижимости в Киеве нет, зато есть автомобиль Jaguar X-Type.

Премьер-министра с завидной регулярностью «увольняют» различные источники, однако его позициям, похоже, ничего не угрожает. Устоял он даже после скандала с прослушкой и обнародования записи, на которой некомплиментарно отзывается об уровне экономических знаний Владимира Зеленского. Но даже при худшем варианте развития событий он не пропадёт: Гончарук — бенефициар нескольких политических проектов, среди которых «Сила Людей» и «Люди Важны».

Алексей Гончарук — настоящий трудоголик и полностью посвящает себя государству. «Он даже ночует на работе», — говорят инсайдеры Фокуса в здании правительства.

Тимофей Милованов

Должность: министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Возраст: 44 года

Знак зодиака: Рыбы

Личный статус: разведён

Доход: в 2018 году получил 10,7 млн грн, значительную часть составили заграничные гонорары. Зарплата за декабрь 2019 года с учётом премий — 222,6 тыс. грн. Владеет 33% квартиры в Киеве (общая площадь 70 кв. м) и 100% квартиры в США (30 кв. м), а также ценными бумагами.

Самый необычный представитель Кабмина, чьё специфическое чувство юмора часто идёт во вред ему самому. Милованов руководит самым масштабным министерством с широкими функциями, которые включают управление госпредприятиями, динамикой экспорта и урожаем зерна. «Я влюбляюсь в людей, но мне сложно, потому что у меня сложный характер. Я не верю, что можно спланировать любовь или семью, так что перестал по этому поводу переживать», — сказал он в одном из интервью.

Дмитрий Дубилет

Должность: министр Кабинета министров

Возраст: 34 года

Знак зодиака: Дева

Личный статус: разведён

Доход: в 2018 году получил 440 тыс. грн и задекларировал 29 млн грн сбережений. Владеет долями в банке Monobank и спортклубе SmartAss, бенефициар компании Kolo Holdings Limited в Джерси и кипрской Artificial Intelligence Solutions Limited. Жильё арендует.

Дмитрий Дубилет негласно соревнуется за статус «самого цифрового» в Кабмине с министром цифровой трансформации Михаилом Фёдоровым и пока выигрывает. Благодаря компетентности и скромности Дубилета его начали называть вероятным кандидатом на пост премьера. Триумфальное шествие молодого IT-предпринимателя по карьерной лестнице несколько нарушил скандал с проведённой под его кураторством переписью населения. Социологи выявили странную закономерность в данных, которые отличались от цифр Госстата на постоянную величину — 0,88. Дубилет опроверг любые подозрения в подтасовке и обратился в Госбюро расследований для выявления заказчика дискредитации. Но в личных отношениях, по его признанию, он всегда «хороший полицейский».

Андрей Коболев

Должность: председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»

Возраст: 41 год

Знак зодиака: Лев

Личный статус: разведён, три дочери

Доход: оклад 2,1 млн грн, квартальная премия — 25 млн грн, годовая премия за достижение целей — 25 млн грн, премия за особые достижения — 12,5 млн грн, материальная помощь на оздоровление — 1,3 млн грн. Большую долю доходов составляет премия за выигрыш дела у Газпрома в Стокгольмском арбитраже, это 216 млн грн, или около 1 млн грн каждый рабочий день. Однако Коболев перечисляет свою зарплату на благотворительность.

Свой доход считает заслуженным, ведь НАК генерирует стабильную прибыль государству. Контракт Коболева истекает в конце марта. Признаётся, что ведёт переговоры о его продлении, однако вопрос пока не решён. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета Нафтогаза.

Денис Башлык

Должность: председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Возраст: 30 лет

Знак зодиака: Водолей

Личный статус: холост

Доход: в 2018 году получил 451 тыс. грн зарплаты. На счетах в ПриватБанке $10 тыс. Квартиру арендует. Зарплата за декабрь 2019 года — 59,4 тыс. грн.

В неполные 30 лет уроженец Луганска Денис Башлык возглавил одно из самых сложных и коррупционно неблагополучных ведомств в стране — Госгеокадастр, где последние несколько месяцев трудится над повышением прозрачности его работы. Значимость кадастра и данных, которые он предоставляет, многократно выросла накануне открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Правда, будущей спутнице жизни нужно учитывать, что, согласно антикоррупционному законодательству, ни сам Башлык, ни члены его семьи права на получение земли не имеют. В противном случае не избежать конфликта интересов.

Владимир Усов

Должность: глава Государственного космического агентства

Возраст: 36 лет

Знак зодиака: Весы

Личный статус: воспитывает сына

Доход: в 2018 году доход составил 1,1 млн грн, из них 90% получены в США. Владеет жилой недвижимостью в Одессе и тремя автомобилями: BMW, SMART и MERCEDES-BENZ. В собственности также доли в компаниях в сфере IT и 3D-печати.

Достать звезду с неба Владимир Усов, глава космического агентства, может в буквальном смысле. На этой должности он реализует государственную политику в сфере освоения космического пространства. Усов — известный изобретатель и IT-предприниматель, сумевший монетизировать плод своих экспериментов. Он основал стартап Kwambio, входящий в топ-4 лучших компаний мира, занимающихся печатью керамики при помощи 3D-принтеров. Также он запустил издательство электронных учебников Gutenbergz и реализует проект ADAM — систему печати костных имплантов. На разных этапах компании Усова становились партнёрами Tesla, NASA, General Electric и Coca-Cola.

Жан Беленюк

Должность: депутат от «Слуги народа», призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира в греко-римской борьбе

Возраст: 29 лет

Знак зодиака: Водолей

Личный статус: холост

Доход: заработная плата 25–45 тыс. грн в месяц, в зависимости от количества дней, в которые он присутствовал в парламенте. Владеет квартирой в Киеве и земельным участком.

Жан Беленюк на собственном опыте знает, что украинским спортсменам приходится нелегко. В 2016 году его откровенные высказывания на эту тему стали поводом для конфликта с Министерством молодёжи и спорта. Работу в парламенте депутат совмещает со спортивными соревнованиями и строго придерживается режима.

По признанию Беленюка, его «больше привлекает содержание человека, чем внешний вид». «Я прагматичный человек и никогда никого не любил. Вообще я сомневаюсь в наличии этого чувства, по крайней мере у меня. Наверное, я просто не встретил ещё ту, от которой моё сердце билось бы быстрее», — сказал он в одном из интервью.

Мустафа Найем

Должность: заместитель генерального директора Укроборонпрома

Возраст: 38 лет

Знак зодиака: Рак

Личный статус: воспитывает сына

Доход: зарплата 176 тыс. грн, в ноябре 2019 года с учётом разовых выплат и премиальных — 310,5 тыс. грн. Владеет двумя квартирами в Киеве и автомобилем Honda Accord.

Журналист, общественный активист, народный депутат, а последние три месяца — топ-менеджер. Мустафу Найема в ноябре прошлого года назначили заместителем генерального директора госконцерна «Укроборонпром». Работы хватает, поскольку концерн пребывает не в лучшем состоянии: за десять лет он понёс 896 млн грн убытков, в отношении компании возбуждено 583 уголовных производства.

В Укроборонпроме Найем отвечает за GR — связи с государственными структурами, с деятельностью которых он как бывший журналист-расследователь и политик хорошо знаком.

Сейчас всё время Найем посвящает работе, а не личной жизни. «За шесть месяцев мы обнаружили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждены 85 производств», — заявил он.

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Илья Кива

Должность: народный депутат от ОПЗЖ

Возраст: 42 года

Знак зодиака: Близнецы

Личный статус: воспитывает троих детей

Доход: в 2018 году получил 1,2 млн грн от предоставления имущества в аренду.

Илья Кива пользуется успехом у женщин, в связи с чем иногда попадает в забавные ситуации. Например, журналисты зафиксировали, как прямо в зале парламента он рассматривал присланные ему откровенные фотографии, в связи с этим нардеп попросил поклонниц «отправлять обнажённые фотографии в нерабочее время — в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00».



Анна Новосад

Должность: министр образования и науки

Возраст: 29 лет

Знак зодиака: Лев

Личный статус: не замужем

Доход: в 2018 году получила 754 тыс. грн. Средняя зарплата в месяц — 36 тыс. грн, в декабре 2019-го с учётом доплат и премий Новосад начислили 138 тыс. грн. Владеет квартирой в Киеве (45 кв. м), автомобилем Toyota Yaris.

Анна Новосад, одна из самых молодых министров молодого правительства Гончарука, отличается прогрессивными взглядами. Например, хочет внедрить в школах сексуальное образование. Из-за неосторожного высказывания о том, что на зарплату 36 тыс. грн она не сможет содержать будущих детей, разгорелся скандал. И хотя Новосад признала, что её фраза была неудачной, от тезиса о том, что топовым чиновникам нужно платить большие зарплаты, не отказывается. Зато такой заработок готова отрабатывать своей компетентностью и эффективностью.

Юлия Соколовская

Должность: министр социальной политики

Возраст: 34 года

Знак зодиака: Овен

Личный статус: не замужем

Доход: в 2018 году получила 1,2 млн грн. Владеет земельным участком в Киево-Святошинском районе Киевской области, квартирой в Киеве и Хмельнике Винницкой области, ценными бумагами. Зарплата в декабре 2019-го с учётом премий и надбавок составила 217 тыс. грн

Юлия Соколовская работала в частном секторе, потому корпоративную культуру по мере сил привносит в госслужбу. К примеру, пытается привить людям понимание, что нужно самостоятельно копить на старость. «Стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее», — говорит она.

И хотя восторга у общественности такие заявления министра не вызвали, Соколовская продолжает попытки повлиять на менталитет украинцев. В том числе личным примером: молодая женщина стоит на вполне крепком финансовом фундаменте.

Валерия Ионан

Должность: заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции

Возраст: н/д

Знак зодиака: Стрелец

Личный статус: не замужем

Доход: в 2018 году получила более 1 млн грн. Владеет долей в консалтинговом агентстве Quadrate 28. Есть земельный участок и дом в Черкасской области.

Валерия Ионан — успешный и очень амбициозный предприниматель. Она стояла у истоков создания агентства Quadrate 28 — первой в Восточной Европе группы консалтинговых компаний для малого и среднего бизнеса. В планах компании разрастись за 10 лет до 100 офисов по всему миру, причём 60% из них открыть по франшизе.

Ионан — кандидат в мастера спорта по плаванию, однако настоящую отдушину нашла в занятиях единоборствами. В спортзале хрупкая девушка бывает почти каждый день.

Юлия Мендель

Должность: пресс-секретарь президентаВозраст: 33 года

Знак зодиака: Дева

Личный статус: не замужем

Доход: с июня по декабрь 2019 года получила 370,5 тыс. грн. С января 2020-го оклад составляет 27 тыс. грн.

Пока главный мужчина в жизни молодой журналистки Юлии Мендель — Владимир Зеленский. Должность пресс-секретаря первого лица государства определяет её образ жизни — постоянные командировки и ненормированный рабочий день. Пассионарность и готовность даже физически защищать шефа от нападок и неудобных вопросов журналистов обернулись конфликтом с прессой.

Мендель призналась, что высокий пост и обусловленный им режим работы уже стоил ей предыдущих личных отношений, однако как женщина умная она учтёт ошибки и найдёт баланс.

Елена Гатауллина

Должность: секретарь Центральной избирательной комиссии

Возраст: 37 лет

Знак зодиака: Лев

Личный статус: не замужем

Доход: владеет пятью квартирами в Киеве (одна из них — в доле с сестрой), а также тремя земельными участками и квартирой в городе Печенижине Ивано-Франковской области. За несколько месяцев 2019 года зарплата в ЦИК суммарно составила почти 274 тыс. грн.



Дипломированный юрист, занималась адвокатской деятельностью, а затем начала успешно совмещать юридическую и политическую практики. Гатауллина сотрудничала с несколькими политическими партиями, входила в политсовет партии УДАР и даже баллотировалась в парламент в 2012 году от этой политической силы.

4 октября ВР назначила 17 новых членов ЦИК. Среди них была Гатауллина, представлявшая «Слугу народа». На первом заседании комиссии её 15 голосами избрали секретарём — значимость этой должности сложно переоценить накануне местных выборов, ведь под протоколами ЦИК обязательно должна стоять подпись секретаря.

Елена (Лана) Зеркаль

Должность: юрист, дипломат, советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»

Возраст: 46 лет

Знак зодиака: Рак

Личный статус: разведена, воспитывает двух сыновей

Доход: 750 тыс. грн зарплаты, полученной в МИДе. Владеет квартирой в Киеве, арендует ещё одну площадью 158 кв. м. В её пользовании автомобиль Land Rover.

Лана Зеркаль была замминистра иностранных дел с августа 2014 года и решала на этом посту наиболее драматичные задачи в дипломатической истории Украины. В частности, была участником переговоров по Соглашению об ассоциации с ЕС, безвизу с Евросоюзом, а также представляла Украину в Международном суде в Гааге относительно нарушения прав человека на оккупированных и неконтролируемых территориях.

Её приглашали на пост замглавы Администрации президента Зеленского, однако она отказалась. В конце ноября 2019-го дипломат подала в отставку с поста замминистра иностранных дел, но без работы не осталась: 29 января этого года Зеркаль назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Кира Рудык

Должность: IT-менеджер, депутат от партии «Голос», первый замглавы Комитета ВР по цифровой трансформации

Возраст: 34 года

Знак зодиака: Весы

Личный статус: не замужем

Доход: в прошлом году получила 2,4 млн грн от отчуждения имущества. Владеет автомобилем BMW X5.

Кира Рудык опровергает стереотип о том, что женщины плохо справляются с техническими задачами. Она прошла путь от тестировщика до СЕО в украинских подразделениях глобальных IT-проектов, один из которых — Ring Labs — куплен Amazon за $1 млрд.

В бытность операционным директором Ring Ukraine Рудик, по её признанию, могла пропадать на работе целыми днями, а однажды провела там четверо суток. На политическом поприще она трудится с неменьшей отдачей в профильном для себя комитете по цифровой трансформации. Успешная и умная девушка обладает ещё и добрым сердцем: она организовала и содержит приют для котов.

Елизавета Ясько

Должность: народный депутат от «Слуги народа», председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы

Возраст: 29 лет

Знак зодиака: Весы

Личный статус: не замужем

Доход: в 2018 году составил около 100 тыс. грн, полученных преимущественно из-за рубежа. Владеет квартирой в Ирпене.

Елизавета Ясько — магистр политологии, активно применяет свои знания на практике. В парламенте IX созыва она занимается вопросами внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В сентябре стала главой делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Молодой депутат — активный общественный деятель и творческая натура. Она продюсировала фильм «Крым: грязный секрет России», член политической платформы «Европейская сотня» и присоединилась к швейцарской миротворческой инициативе Caux Initiative of Change.

Роксолана Пидласа

Должность: народный депутат от «Слуги народа», зампредседателя Комитета ВР по вопросам экономического развития

Возраст: 26 лет

Знак зодиака: Водолей

Личный статус: не замужем

Доход: за 2018 год задекларировала более 500 тыс. грн дохода от занятий предпринимательской деятельностью, полученных от «Фонда поддержки реформ в Украине». Владеет квартирой в Киеве (37 кв. м).

Корочку народного депутата Роксолана Пидласа называет «чуть ли не самым важным документом в своей жизни». К общественной активности она тяготела ещё со школы — редактировала школьную газету и входила в ученический «кабмин». Уже студенткой, став членом Европейского молодёжного парламента, посетила в этом статусе множество международных конференций.

Будучи народным депутатом, Пидласа столь же активна: свой первый законопроект — о публичных закупках — она внесла в первый же день работы парламента.

Мария Мезенцева

Должность: народный депутат от партии «Слуга народа», зампредседателя Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, многократная чемпионка Украины по современным танцам

Возраст: 30 лет

Знак зодиака: Стрелец

Личный статус: не замужем

Доход: за 2018 год получила почти 379 тыс. грн от предпринимательской деятельности и ещё 44,6 грн — от Харьковского горсовета компенсации затрат на реализацию депутатской деятельности. Владеет квартирой в Харькове (34 кв. м).

Мария Мезенцева — обладатель не только одной из самых эффектных внешностей среди депутатов нынешнего созыва, но и не менее впечатляющего образования и опыта. Она окончила Харьковский университет по специальности «международные экономические отношения» и «референт-переводчик с английского языка», а в Кентском университете получила степень магистра по специальности «международные отношения и международное право».

Эти знания Мезенцева применяла как на локальном уровне в Харьковском горсовете, так и на международном — в Альянсе европейских консерваторов и реформаторов в Брюсселе, а также в Европейском парламенте.

Свободно владея английским, Мезенцева бесплатно преподавала этот язык детям из зоны АТО.