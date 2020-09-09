Лукашенко заявил, что протестами управляют из США через Польшу, Чехию, Литву и Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что массовыми протестами в республике управляют Соединенные Штаты Америки через свои центры в ряде европейских страна, включая Украину.

Об этом он сказал в интервью четырем российским журналистам: Маргарите Симоньян, Антону Верницкому, Роману Бабаяну и Евгению Рожкову.

Если бы не внешнее вмешательство в дела Беларуси, то по словам белорусского лидера: "Мы бы давно справились с этими проблемами".

"Что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет – американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр – это Чехия. Ну а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", – сказал Лукашенко.

Видео: YouTube / RT на русском

Кроме того, президент Беларуси заявил, что США наблюдают за его перемещениями из космоса и передают соответствующую информацию "в свой центр под Варшавой".

Напомним, 4 сентября, в Москве прошла встреча министров обороны Китая, России, Беларуси и ряда других стран на которой министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин обвинил Украину в причастности к попытке госпереворота.