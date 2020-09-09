"Власть съедает Владимира Александровича": Богдан не знает, за что был уволен

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что конфликтов с президентом Зеленским у него не было, и что у него до сих пор нет ясного понимания, по какой причине он был уволен.

"Я до сих пор не знаю. Для меня это скинуть кайданы", – сказал Богдан.

Он добавил, что окружение президента всегда старалось сплести вокруг него интригу, но вместо того, чтобы разобраться и вникнуть, кто прав, он сделал так, что его окружение осталось всем довольно.

"У него плохое качество президента, он не решает проблемы, он их откладывает", – сказал Богдан.

Он добавил, что президент также начал предъявлять претензии по работе.

"Я решил, что раз меня унижают, за то, что я хорошо делаю свою работу, я ее не буду делать", – сказал Богдан.

Он также добавил, что "власть съедает Владимира Александровича".

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