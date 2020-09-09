Актер до мозга костей. Что Андрей Богдан рассказал о Зеленском в интервью Гордону

Один из самых спорных "слуг народа", юрист и бывший глава Офиса президента Зеленского решился на откровенность. В своем интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан рассказал, что думает о ряде политиков, среди которых Петр Порошенко, Андрей Ермак и даже Николай Азаров, какой была президентская кампания и что сейчас происходит в окружении президента.

Андрей Богдан занимал пост главы Офиса президента Владимира Зеленского, также работал юристом Игоря Коломойского. И наконец дал подробное и откровенное интервью Дмитрию Гордону. В котором говорил про президентов, премьер-министров, патриотизм и депутатов. А также обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Пока еще не поздно сделать остановку. Очнитесь пожалуйста. Очень вас прошу", – сказал Богдан. И отметил, что у Зеленского еще есть время, чтобы "сгладить" проблемы в Украине. Кроме этого бывший глава ОП заявил, что и сейчас бы проголосовал за Зеленского, но своим другом его уже не считает.

"Однозначно за Зеленского. Я не критикую его моральные качества. Он хороший парень, реально. Я его считал своим другом.Сейчас – нет. Но и сейчас я бы за него проголосовал. У него есть время.Я не хочу к этому иметь вообще никакого отношения. Я на пушечный выстрел туда не подойду. Но ему надо чуть-чуть проснуться. Президент – это не спящая красавица. Это очень сложно. Это надо вникать, это надо понимать и в каждом вопросе надо разбираться. Нельзя "хорошо или плохо" менять на "нравится или не нравится", – сказал Богдан и обратился к "слугам народа", посоветовав им не "выполнять указания идиотов".

"Если вы и дальше будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей", – сообщил Богдан, добавив, что не имеет в виду Зеленского. Далее, Фокус собрал самые интересные высказывания бывшего главы ОП и бывшего, как выяснилось, друга президента.

Про Зеленского

Познакомился в офисе одного бизнесмена. Добрый, открытый, честный, очень харизматичный, притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона

Надо понимать, что он суперпрофессиональный актер. Суперпрофессиональный! Он может включать свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны. Это очень сильная сторона Владимира Зеленского. И я хочу тебе сказать, что он умеет этой стороной пользоваться.

Про Тищенко

Самое больше влияние на Зеленского имеет Тищенко. Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента. Тищенко достаточно умный парень. Он во всех эфирах. Они выставляют туда самого умного.

Про победу Зеленского

После победы Зеленского мне стало страшно. Я работал при троих президентах, и я знаю, что это такое.

Про Порошенко и боязнь

Провокаций боялись. Я знаю Петра Алексеевича, он удочки забрасывал, чтоб попугать.

- Дебатов на стадионе боялся?

- Боялся.

Про посадку Порошенко

Это надо расследовать. Пока ты не исследуешь дело, ты не будешь знать доказательную базу. У меня есть к нему личные, но, если бы это сделал, это было бы идеально вылизанное, доказанное, каждое слово бы имело бы бумажечку, каждое бы событие было бы высвечено со многих ракурсов. Это было бы идеальное дело, если бы я взялся.

О Порошенко

Встречались в штабе Ющенко во время первого Майдана. Он очень умный, опытный, он бизнесмен. Но он абсолютное зло. Это человек, который дискредитирует движение страны в Европу.

Он делает так, что у него нет конкурентов: подкупает, запугивает, дискредитирует.

У него такой рейтинг, потому что у него нет конкурентов.

Про Вакарчука

Слава – хороший парень, но вообще не политик.

Ему надо было другую риторику сделать, но то что он говорил, во-первых, никто не понимал, что он хочет сказать, во-вторых, очень сильно пересекалось с электоральным полем Порошенко.

Про президентские и парламентские выборы

Эти выборы делал народ. Я крупную сумму вытянул и положил. Многие люди так делали. К нам приходили, давали бигборды бесплатно.

Это очень интересная история, потому что мы тесной компанией сидели до... буквально за день до проведения выборов. И прогнозы были абсолютно разные. Я был самый оптимистичный, говорил, что 180 мандатов получим. Было 100, 120, 150, самый оптимист был я – 180. И вот когда утром проснулись, и я увидел табло… Я это называю "единственный раз в жизни экстаз несексуального характера".



"Это... я не знаю таких историй в мире. Когда такое число, такое монобольшинство, такой процент получен абсолютно демократичным путем. Где ни на секунду никаких не было влияний, вливаний денег, админресурса – ничего такого не было. И результат просто сногсшибательный

Про патриотизм

Я не крайний националист, но я точно проукраинский и я точно за евроатлантическое направление и развитие нашей страны

Про Януковича

Януковича я видел один раз и то он требовал меня уволить.

Янукович первые два года, вся эта команда, активно шли в Европейский союз. Они слаженно работали, не было огромной коррупции. А потом, это мое личное мнение, Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все – бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес – они несопоставимы. Только потому, что ты – та голова, с которой гниет вся рыба.

Если ты на секундочку допускаешь неправильные правила игры, ведь на тебя смотрят, как на вершину, как только ты дал сигнал, что можно, что я себе позволяю, то все…

Про Азарова

Я считаю, да, что он был одним из лучших премьеров. Я не хочу... Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Микола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Микола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше.



Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент (ред. Виктор Янукович) давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно.

Про правительство

Самым профессиональным я считаю правительство Гройсмана. Независимо от того, нравится или не нравится. Наиболее оптимистичное время в стране, наиболее удачливое экономически, наиболее понятное для международных партнеров – это было время Гройсмана. Там наблюдалось 30 с чем-то месяцев стабильного экономического роста, маленькая инфляция, понятные взаимоотношения с международными партнерами, с другими государствами, с обществом. Если бы не Петро Алексеевич, результаты были бы еще лучше.



Допустим, Яценюк – очень умный человек, я к нему с большим уважением отношусь, но он пришел в тяжелое время, сразу после Майдана и после революции, во время войны. И справиться с тем, что происходило в стране, – это было очень трудно.

Про Офис президента

Кем сложнее быть? Руководителем Офиса. Это же фильтр: ты – печень, ты фильтруешь вопросы. Ты сложные вопросы, сложные проблемы – те проблемы, в которых нет хорошего решения – оставляешь на себя. Ты принимаешь решения.



Когда у нас состоялся последний разговор, мне Владимир Александрович сказал: "Слушай, на тебя все жалуются. Все ко мне приходят: депутаты, какие-то министры, какие-то люди, бизнесмены – и на тебя жалуются". Я говорю: "Так правильно. Я плохой полицейский. Я для того и существую, чтобы ты мог быть добрым". А сейчас в Офисе президента три добрых полицейских, и нет ни одного плохого, то оно не работает.

Про депутатов

Честно: сделать, собрать за два месяца такое количество народа и всех проверить... Это невозможно. Это срез общества. И там есть... Ну, это лицо общества, вот.

Даже большое стадо дураков можно менеджировать. Нужна цель. "Вот мы все идем туда". Ну, кнут и пряник. Те, кто идет хорошо, получают пряник. Те, кто идет плохо, получают кнут. Вот я так менеджировал эту ситуацию. Я вызывал депутатов: приезжал к ним в парламент, ругался, просил, защищал, нападал. Но оно куда-то шло. И было понятно куда. А вот сейчас проблема в том, что... А какая цель? Прожить еще день? Вот что является на сегодняшний день целью? Куда мы идем?

Про фронт

У меня три года волонтерской деятельности. Мины, грады, пули… ты бежишь, дома кирпичные и видишь, как фонтанчики взрываются. Это такие ощущения – на всю жизнь.

Так ты не ощущаешь, а когда в безопасную зону уехал, там адреналин как поднимается. У тебя такое чувство страха, ты уже в безопасности, но чувство страха…

Про Елену Зеленскую

Она пользуется влиянием, но она не распространяет это влияние на управление государством.

Она не лезет, но дом, личная жизнь, она никого не пропускает туда.

К интриге вокруг меня она тоже причастна.

Про соратников президента

Николай Шефир: ментор. Наверное, самый доверенный человек. По крайней мере был. Он хороший, мудрый, но не бюрократ.

Иван Баканов: я не хочу про людей говорить плохо. Они там занимаются всем чем хочешь, только не безопасностью страны. Это может плохо закончится. Начальник СБУ не ездит за рубеж, не ездит отдыхать. Потому что, если его украдут, подсыпят наркотики, если что-то случится, то он станет зависим от профессиональных спецслужб других стран. Это носитель информации. Эти правила незыблемы.

Кирилл Тимошенко: это человек, которого я привел в команду. Без него бы мы не справились. Когда Кирилл отвечал за информполитику, президент был веселый, свой парень, а сейчас, когда его отодвинули, Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они его вживую зализали до бронзового цвета и сделали из него Брежнева. Как так можно, своего парня из народа… вот это он бах-бах, мячик закинул и чиновники, как пингвины хлопают. Я полгода не понимаю, что они из него делают. Вы ж врете. Чего вы из него делаете Брежнева? Он сейчас вызывает невосприятие.

Про Игоря Коломойского

Обаятельный. Он – прекрасный человек, он не скрывает свое желание заработать, он очень энергетичный и харизматичный, если ты его принимаешь, как он есть, то у него можно многому научиться.

- Боится Зеленский Коломойского?

- Я не знаю.

Игорь Валерьевич – самый яркий олигарх.

Про Путина

Мне показалось, что Путин провел аналогию себя и молодого избранного президента (Зеленского).

В то время Путин (ред., во время саммита "Нормандской четверки" в 2019 году) хотел найти какое-то решение этой проблемы. Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических... Мне кажется, что это – из политических мотивов в том числе. У Зеленского бешеная поддержка в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа – это представить себя неадекватно. С той поры ситуация кардинально поменялась.

Путин – очень жесткий человек, но очень уверенный в себе. У него есть какой-то алгоритм и он от него не отходит ни на секунду.

Про Россию, Донбасс и Крым

- С Россией мир будет?

- Наверное да, но не сейчас.

Они не готовы продолжать дальше, пока не внесут изменение в закон про особый статус Донбасса. Для страны это правильно проводить децентрализацию. Отдельные штаты США – это как отдельные страны.

Они общаются не мировыми правилами, а средневековыми потусторонними переговорами.

Про увольнение

Я до сих пор не знаю (почему был уволен). Для меня это скинуть кайданы.

У него плохое качество президента, он не решает проблемы, он их откладывает. Его окружение не могло получить желаемое и всячески старалось сплести интригу, и он вместо того, чтобы разобраться, он сделал так, что окружение стало довольно.

Я работал искренне, по-честному.

Уже в детском саду все знают, что ты меня уволил, ты мне скажи. Он и сказал, что ты вызваешь у меня агрессию в Офисе.

Я решил, что раз меня унижают, за то, что я хорошо делаю свою работу, я ее не буду делать.

Про поджог машины

Это точно ОПГ – организованная преступная группировка, которая характеризуется общим умыслом и четким распределением ролей. В этот день... Это секрет, я никогда этого никому не говорил. В эту ночь в одно время в двух разных районах – в Днепровском и Святошинском – сожгли две мои машины. Одна – это моя личная машина, которую я дал своему родному брату. Tesla белая, [модель] S, потому что его личная машина поломалась. А вторая машина – это личная машина Skoda Fabia – 19 лет, синий гроб, который едет, только если его нормально пнуть. "Еж – птица гордая. Пока не пнешь, не полетит". Так и эта 19-летняя Fabia. У моего водителя, он на ней добирался на работу и возвращался ночью к себе... Две машины. В одну ночь в одно время.

Это же два случая, две машины. Это синхронизированная СМСка, что "мы отслеживали не только тебя, а все твое окружение". Tesla S была на охраняемой парковке за два метра от будки охранника. Подошли по направлению, чтобы из-за машины не видели, вприсядку, положили сумку с горючим материалом прямо под колесо, подожгли. От горючего материала загорелось колесо. Она же алюминиевая – она оплавилась. Там багажника нет, он просто растаял и растекся. Прикольно. И сожгли старую машину. Сбором информации такого уровня могут заниматься исключительно спецслужбы. Это не могли быть забулдыги, которые хотели меня напугать. То есть спецслужбы собрали информацию, куда-то передали.



Простой человек как сделал бы? Он бы облил канистрой бензина и поджог. Правильно? То есть сумка с профессионально подготовленным разгорающимся элементом поставлена под колесо на охраняемой стоянке в яме, где охранник не видит. Он подошел, прячась за машину, поставил, поджог – и убежал. Пока горел фитиль, это достаточное время, чтобы он сел в машину и уехал. Люди готовили преступление, профессионально распределили роли. В этом есть мотив: испугать меня. И испугать не материально – испугать морально. И да, я связываю это с чиновниками Офиса президента. Один меня вопрос интересует: Владимир Александрович [Зеленский] знал, что они это делают, или не знал? И есть два ответа. Я думаю, что он не знал. Но тогда ответственность вдвойне: ты берешь менеджера, который использует государственный ресурс, прикрываясь тобой, для совершения преступления. В юриспруденции есть аналогии. Когда ты совершаешь преступление, будучи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда ты говоришь: "Извините, я ограбил потому, что был пьян", – это тебя не оправдывает. Это тебе плюс год. Это обтяжуючі обставини. Понимаешь? Так вот если ты не знал, это еще хуже. Это совсем плохо.

Про досрочный уход Зеленского

Чтобы он это сделал, ему нужна какая-то победа. Он что-то должен сделать, после чего-то уйти. С большой долей вероятности, все может закончиться плохо. Он верит, что принесет мир. Он верит, что хочет принести финансовый рост. Осталась поседняя дверь – изменение конституциии на парламентскую республику и децентрализацию. Он принесет мир и будут у нас появляться улицы Владимира Зеленского.

- Кто может занять место Зеленского?

- Петр Алексеевич в крайне правом. ОПЗЖ - в крайне левом. Я вижу: Виталий Кличко, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков и Андрей Портнов. Если Кличко будет говорить не о Киеве, а о жизни, то Кличко, если он будет говорить красиво и создаст команду – у него есть потенциал. Портнов - левый. Это такая темная лошадка. Здесь главное - вовремя.