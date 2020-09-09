Богдан: Зеленский – очень харизматичный человек

По мнению бывшего главы ОП, Владимир Зеленский может произвести впечатление даже на самых опытных политиков с мировым именем.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону назвал главу государства Владимира Зеленского очень харизматичным человеком.

По его мнению, он может произвести впечатление даже на самых опытных политиков с мировым именем.

"Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну, твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона", – сказал Богдан.

По его словам, сериал "Слуга народа" повлиял на то, что Зеленский стал президентом, однако главную роль сыграла его избирательная компания.

"После сериала "Слуга народа" ты дал людям надежду", - сказал Богдан.

Он добавил, что внутреннее решение идти в президенты Зеленский принял 31 декабря 2018 года.

"Избирательная компания – это не Голобородько, это Зеленский", – сказал Богдан.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону. Богдан рассказал об отставке, уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, скандале с ЧВК "Вагнера", нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке. Также он назвал Николая Азарова одним из лучших премьеров Украины.