Богдан рассказал, что кроме Теслы ему сожгли еще и Шкоду

Бывший глава ОП видит в произошедшем месседж "мы отслеживаем не только тебя, но и твое окружение".

В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан подробно рассказал о сожжении Теслы, и сообщил, что в ту же ночь сожгли еще и Шкоду его водителя.

"Проведем следственный эксперимент. Это точно ОПГ. В эту ночь в двух разных районах, Днепровском и Святошинском, сожгли две моих машины. Одна – моя личная машина, Тесла, белая, которую я дал своему брату, потому что его машина была поломалась", – сказал Богдан.

По его словам, вторая машину, которую подожгли – Шкода его водителя, которой он добирался на работу.

"А в чем смысл жечь 19-летнюю Шкоду? Если это два случая - это синхронизированная смс, что мы отслеживаем не только тебя, а и все твое окружение", – говорит экс-глава ОП.

Богдан рассказал, что Тесла находилась на охраняемой парковке, за два метра до будки охранника.

"Подошли по направлению, чтобы из-за машиныне видели, положили сумку с горючим, и подожгли. Машина просто растаяла. И сожгли старую машину", – сообщил он.

По его словам, такими способами сбора информации владеют только спецслужбы.

"Это не могли быть заблуды. Спецслужбы собрали информацию, куда-то передали каким-то "забулдыгам". Они были достаточно подготовлены, не облили канистрой. Сумка с профессионально подготовленным загорающимся элементом, на охраняемой стоянке, где охранник не видит. Пока горел фитиль, у него было достаточно времени, чтобы уехать. В этом был мотив испугать меня морально", – сообщил Богдан, добавив, что связывает это с чиновниками из Офиса президента.

У Богдана есть вопрос, знал ли это Зеленский и считает, что президент об этом не знал. "Если не знал – то это еще хуже", – сказал Богдан.

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