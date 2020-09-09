Богдан о разговоре Зеленского и Путина: Отнесся с уважением

По мнению Андрея Богдана, Путин увидел в Зеленском молодого себя.

Экс-глава ОП Андрей Богдан рассказал в интервью Дмитрию Гордону о первом телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Богдана, Путин с уважением отнесся к Зеленскому.

"Чувствовалось его желание найти точки соприкосновения. Он во время разговора, мне показалось, провел аналогию себя, молодого избранного президента, и Владимира Зеленского. Очень похожая ситуация. У него Чечня была, развал экономики", – заявил Богдан.

О подробностях переговоров Зеленского и Путина Богдан рассказывать отказался, заявив, что то, о чем они говорили между собой, публично не обсуждается.

Богдан сказал, что по реакции РФ в последнее время ему кажется, будто в Москве считают, что украинская сторона обманывает Россию.