После победы Зеленского мне стало страшно, – Андрей Богдан

"Я работал при троих президентах, и я знаю, что это такое", – сказал Богдан.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что после того как Зеленского выбрали президентом, он ощутил страх.

"Я работал при троих президентах, и я знаю, что это такое", – сказал Богдан.

Он добавил, что избиравшись на роль президента Украины, Зеленский взял на себя мировую ответственность и поэтому сейчас очень расстроен, наблюдая за событиями в стране.

Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своим видением об отставке, скандале с ЧВК "Вагнера", уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, нынешнем руководителе ОП Андрее Ермаке.