После победы Зеленского мне стало страшно, – Андрей Богдан
"Я работал при троих президентах, и я знаю, что это такое", – сказал Богдан.
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что после того как Зеленского выбрали президентом, он ощутил страх.
"Я работал при троих президентах, и я знаю, что это такое", – сказал Богдан.
Он добавил, что избиравшись на роль президента Украины, Зеленский взял на себя мировую ответственность и поэтому сейчас очень расстроен, наблюдая за событиями в стране.
Напомним, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своим видением об отставке, скандале с ЧВК "Вагнера", уголовных делах пятого президента Петра Порошенко, нынешнем руководителе ОП Андрее Ермаке.
В мае 2019 года Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента, а в уже феврале 2020-го уволил с этой должности.