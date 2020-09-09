Богдан рассказал, может ли Зеленский уйти раньше срока и кто займет его кресло

Бывший глава Офиса президента рассказал в интервью Дмитрию Гордону о своем мнении по поводу отставки президента Владимира Зеленского и возможных кандидатах на его пост.

"Чтобы он это сделал, ему нужна какая-то победа. Он что-то должен сделать, после чего-то уйти. С большой долей вероятности, все может закончиться плохо. Он верит, что принесет мир. Он верит, что хочет принести финансовый рост. Осталась последняя дверь – изменение конституциии на парламентскую республику и децентрализацию".

По его словам, если он это сделает – он выйдет победителем.

Также Богдан считает, что на его место могут прийти Виталий Кличко, Владимир Гройсман, Дмитрий Разумков и Андрей Портнов.

"Если Кличко будет говорить не о Киеве, а о жизни, то у него есть потенциал", – сообщил Богдан. А Андрей Портнов является "темной лошадкой".