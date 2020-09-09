Остановитесь! Богдан обратился к Зеленскому

Бывший глава ОП Андрей Богдан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время интервью Дмитрию Гордону.

"Пока еще не поздно сделать остановку. Очнитесь пожалуйста. Очень вас прошу", – сказал Богдан.

По мнению Богдана, у Зеленского есть время, чтобы "сгладить" проблемы в Украине.

Богдан сказал, что и сегодня проголосовал бы за Зеленского, но уже не считает его своим другом.

"Однозначно за Зеленского. Я не критикую его моральные качества. Он хороший парень, реально. Я его считал своим другом. Сейчас – нет. Но и сейчас я бы за него проголосовал. У него есть время.Я не хочу к этому иметь вообще никакого отношения. Я на пушечный выстрел туда не подойду. Но ему надо чуть-чуть проснуться. Президент – это не спящая красавица. Это очень сложно. Это надо вникать, это надо понимать и в каждом вопросе надо разбираться. Нельзя "хорошо или плохо" менять на "нравится или не нравится", – говорит Богдан.

Кроме того, Богдан обратился к депутатам из "Слуги народа".

"Если вы и дальше будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей", – сообщил Богдан, добавив, что не имеет в виду Зеленского.