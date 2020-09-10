США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача, за вмешательство в грядущие выборы

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России.

Как сообщается на сайте ведомства, 10 сентября Деркач был добавлен в "Список граждан особых категорий и запрещенных лиц" Управления по контролю за иностранными активами.

Так, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США в черный список были внесены:

Андрея Деркача (гражданин Украины, народный депутат);

Антон Андреев (гражданин России);

Артем Лифшиц (гражданин России);

Дарья Асланова (гражданка России).

"Министерство финансов добавило Андрея Деркача в соответствии с Указом №13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году", – сообщил Минфина США.

Ведомство уточнило причины попадания украинского политика в санкционный лист: "Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Он прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года".

"Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", – сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме того, официальный Вашингтон опубликовал паспортные данные Деркача, его адрес прописки и идентификационный номер, и даже национальность.

Ранее глава Контрразведки США Уильям Эванина написал в специальном докладе о причастности Деркача к инорм-капании против кандидата в президенты США Джо Байдена.

"Пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет заявления о коррупции – в том числе посредством обнародования давних телефонных переговоров – чтобы дискредитировать кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена и Демократическую партию США", – отметил Эванина в документе, датированном 7 августа 2020 года.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.