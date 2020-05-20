Украина между двух огней. Зачем Деркач опубликовал записи Порошенко и Байдена

Внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, в которых пятого президента Украины убеждают уволить генпрокурора Шокина. Несмотря на отсутствие новых фактов, публикация предположительных разговоров топ-руководителей Украины и США, вызвала обсуждение возможных ее причин и последствий для Украины

19 мая в Киеве прошла пресс-конференция нардепа Андрея Деркача на которой он представил аудиозаписи, на которых якобы президент Петр Порошено, вице-президент США Джо Байден и глава госдепа Джон Керри ведут переговоры о "замене генпрокурора Виктора Шокина".

В анонсе перед пресс-конференцией внефракционный депутат, в прошлом нардеп от "Партии Регионов" и президент фестиваля православного кино "Покров", отметил, что на записях звучат голоса, "похожие на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена" и которые "свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне".

"С юридической точки зрения, по слайдам и текстам прошу понимать фамилии "Порошенко", "Керри" и "Байден", как людей, голоса которых очень похожи на голоса действующих, на тот момент времени, высших должностных лиц Украины и США", — попросил Деркач своих слушателей.

Записи, утверждает нардеп, он получил от таинственных журналистов-расследователей, а те, в свою очередь, неизвестно, где их достали, но Деркач уверяет, что записи делал сам Порошенко.

Речь идет, в частности, о переговорах Порошенко и Керри от 3 декабря 2015 года, когда они обсуждали отставку генпрокурора Виктора Шокина. О ней идет речь на записи разговора. "Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", — говорит Джон Керри. При этом министр иностранных дел США ссылается на "обеспокоенность" вице-президента Джо Байдена.

Далее приводится запись разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года, то есть за четыре дня до снятия Шокина в Раде. "В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", — говорит Байден.

"Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко, — отвечает Порошенко. — Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко".

Во время следующего разговора якобы Байден приветствует назначение нового генпрокурора и говорит, что ему нужно будет работать над "возмещения ущерба" от деятельности Шокина.

Напомним, сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.

Деркач также ранее заявлял о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, а также о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году с целью не допустить победу Дональда Трампа.

Сейчас в США снова готовятся к президентским выборам и ставки растут. Джо Байдена называют одним главных соперников Дональда Трампа. И кандидаты периодически обмениваются колкостями. Трамп уже обвинил Байдена в некомпетентности, и заявил, что того "вытащили с мусорной свалки" для участия в выборах, а тот, в свою очередь, считает, что нынешний американский президент постарается отсрочить президентские выборы любой ценой.

При этом большинство американских СМИ проигнорировали публикацию пленок Деркача (по ссылке — обзор Фокуса), а те, которые сообщили об этом, написали, что ситуация напоминает 2016 год, "когда российские оперативники взломали и опубликовали электронные письма кандидата от демократов Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии" и отметили связь Андрея Деркача с КГБ.

В украинских соцсетях высказывают мнения, что внезапно появившийся нардеп Деркач с записями, полученными от таинственных журналистов-расследователей — это ничто иное, как удар по президентским перспективам Байдена, а Украина здесь выступает в роли объекта и поля боя чужих спецслужб.

Другие блогеры написали, что скандал с Байденом уже приелся и всем надоел, чтобы снова вызвать резонанс. И главный интерес заключается лишь в том, как в этот раз будут использоваться давно известные факты, поданные под новым соусом.

Часть пользователей отметили апатию закрытой на карантине украинской публики, которая уже не реагирует на нескончаемый поток скандалов, сливов и событий года.

У Порошенко, в свою очередь, заявили, что обнародованные записи "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию".

"Европейская солидарность" назвала публикацию записей "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью". "Их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", – заявили в политической силе. И это несколько забавно, потому что соратники Порошенко уже написали посты, в которых не подтверждают его сговор с Байденом, но и не отрицают его полностью.

Свою пресс-конференцию Деркач завершил сообщением, что отправил все записи в Офис генерального прокурора Украины. Там уже официально подтвердили, что записи получены, а сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.