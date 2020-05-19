У Порошенко прокомментировали "пленки Деркача": "Не имеют ничего общего с реальностью"

В политической силе заявили, что обнародованные записи сфабрикованы ради дискредитации Украины

В партии "Европейская солидарность" назвали "российской провокацией" аудиозапись, опубликованную народным депутатом Андреем Деркачом, на которой якобы зафиксирован разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает 5 канал.

В партии считают, что обнародованные записи "сфабрикованы ради дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию".

"Европейская солидарность" назвала публикацию записей "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью". "Их цель – подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", – заявили в политической силе.

Напомним, внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.

Деркач также ранее выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, а также о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

На 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Главным соперником действующего главы Белого дома будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

При этом Трамп неоднократно обвинял Байдена и его сына Хантера в коррупции и настаивал на необходимости расследования их деятельности как в США, так и в Украине. Поднимал этот вопрос он и во время телефонного разговора с президентом в июле 2019 года, который стал основанием для начала процесса импичмента в отношении Трампа в США.