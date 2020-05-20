Напоминает выборы 2016 года. Американские СМИ — о "пленках Деркача"

Американские издания, большинство из которых проигнорировали публикацию разговоров Байдена с Порошенко, пишут, что обнародованные записи не добавили новой информации. При этом самого Деркача американские журналисты связывают с российской пропагандой и КГБ

Американское издание The Washington Post, сочувствующее Демократической партии, выпустило материал о "пленках Деркача", который были обнародованы накануне. Так, издание пишет, что украинский законодатель, который встречался с Рудольфом Джулиани в конце прошлого года, обнародовал записи частных разговоров между экс-вице-президентом Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В материале отмечается, что новые нападки против предполагаемого кандидата от демократов на пост президента США и главного конкурента Дональда Трампа "поднимают вопрос о внешнем вмешательстве на выборах 2020 года".

"Деркач ранее имел связи с российской разведкой. Он учился в Высшей школе КГБ им. Дзержинского в Москве. Его отец десятилетиями служил офицером КГБ, а в конце 1990-х годов стал главой независимой украинской разведывательной службы. Его отец был уволен с это должности на фоне скандала с украинским журналистом (Георгием Гонгадзе, – Фокус), который был похищен и убит", – пишет издание.

Также отмечается, что "записи пролили мало нового света на действия Байдена в Украине". Они показывают, что Байден, как ранее он сам публично заявлял, связал кредитные гарантии для Украины с отставкой генерального прокурора страны в 2015 году. Но Деркач использовал новые записи, чтобы выдвинуть ряд обвинений, не подтвержденных имеющимися у него записями.

"События перекликаются с президентскими выборами 2016 года, когда российские оперативники взломали и опубликовали электронные письма кандидата от демократов Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии. Американские спецслужбы позже выяснили, что взлом был операцией Москвы для продвижения Трампа", – говорят авторы.

Отдельно отмечается, что ранее Деркач встречался в личным адвокатом Трампа Джулиани, во время визита последнего в Киев в декабре 2019 года.

Джулиани не ответил на вопрос Washington Post о том, знал ли он о записях перед их обнародованием, или работал ли он с Деркачом, чтобы опубликовать утечку.

"Это только верхушка айсберга", – ответил Джулиани.

В завершении издание пишет, что на пленках Деркача не было никаких доказательств давних обвинений Джулиани, который говорил, что Байден пытался убрать генерального прокурора в интересах собственного сына.

"Тем не менее, записи дали шанс союзникам Трампа повторит это обвинение ближе к выборам 2020 года", – пишет WP.

В избирательной кампании Байдена рассматривают публикацию записей, как продолжение давних попыток России нанести вред экс-вице-президенту. Также у Байдена указали на российский телеканал RT, контролируемый и спонсируемый РФ, который "сыграл роль в продвижении пленок Деркача".

"Они в значительной степени отредактировали это (пленки, – ред.), и даже после этого, они остались пустым звуком", – сказал представитель Байдена Эндрю Бейтс.

На пленки Декача отреагировал Дональд Трамп-младший, написав по этому поводу пост в Twitter.

"Ой!!!! Это не "идеальный разговор". Аудиозапись разговора между Джо Байденом и Петром Порошенко 13 мая 2016 года", – написал Трамп-младший и прикрепил запись.

Другое американское издание Daily Beast, не поддерживающее ни одну из ключевых политических партий, написало, что "консерваторы делятся записями по всем соцсетям в надежде, что они помогут кампании по переизбранию Трампа".

"Похоже на последние месяцы выборов 2016 года, или вершину безумия с Burisma в 2019 году. Но записи, выпущенные во вторник, это результат нового взлома", – пишет автор Адам Роунсли.

В материале отмечается связь Деркача с КГБ и его "дружеские отношения с Рудольфом Джулиани".

"Утечка разговоров направлена на то, чтобы показать, как Порошенко и Байден обсуждают увольнение украинского прокурора в обмен на американскую поддержку кредита МВФ в миллиард долларов (фактическая ошибка, тогда речь шла о выпуске Украиной облигаций, гарантированных США, и, соответственно, имеющих такой же как у США рейтинг и доходность — Фокус). Это то, что сам Байден признал несколько лет назад, и с тех пор начались необоснованные теории заговора о якобы существовавшей вендетте Байдена против тогдашнего генпрокурора Украины", – пишет автор.

Стоит отметить, что скандал вокруг возможного конфликта интересов между деловыми отношениями Хантера Байдена и дипломатической работой Джо Байдена развивается и в США. За несколько недель до обнародования "пленок Деркача" два сенатора-республиканца Чак Грассли и Рон Джонсон подали запрос в Национальное управление архивов и документации (NARA), чтобы получить доступ к президентским записям администрации Обамы, которые имеют отношение к "определенным встречам, связанным с Украиной".

В ответ экс-президент США Барак Обама обвинил политиков в придании "достоверности российской дезинформационной кампании", пишет National Rewiew.

"Просьба о досрочной публикации президентских отчетов, которые уже были тщательно исследованы двухпартийным комитетом Конгресса, не имеет прецедента. Такое использование процесса особого доступа не имеет законной цели и не оправдывает ущемление интересов конфиденциальности, которые все президенты стремились защитить", – говорится в письме Обамы, который отмечает, что публикация записей будет соответствовать "интересам противодействия кампании дезинформации".

Несмотря на это, Грассли и Джонсон продолжили свое отдельное расследование, направив госсекретарю Майку Помпео письмо с просьбой об интервью с должностными лицами Госдепа и доступа к записям разговоров между Джо Байденом и Петром Порошенко.

Напомним, внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.