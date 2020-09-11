Дипломатическая война: Украина направила Минску ноту протеста за обыск посла

Посольство Укарины в Минске направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Беларуси в связи с обыском автомобиля Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима.

Об этом сам Кизим заявил в комментарии изданию TUT.BY.

"Инцидент для меня был неприятным. И как я понял, начальник пункта пропуска "Новая Гута" был проинструктирован так сделать (досмотреть автомобиль. – Ред.). Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси", – сообщил украинский дипломат.

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В интервью белорусскому изданию Кизим рассказал детали своего возвращения на работу в Беларусь в воскресение, 5 сентября, после консультаций, проведенных в украинском МИДе.

"Надо сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений", – рассказал украинский посол.

Кизим сообщил, что расценивает произошедшее, как провокацию.

"При этом руководителем пограничного пункта не были даны никакие объяснения. Но самое главное: я не могу понять, что хотели найти в багажнике моего автомобиля?", – отметил посол.

По его словам, чем бы не был вызван этот обыск, он нарушает установленные международные правила, в частности Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Сегодня появилось видео, как обыскивали на границе машину украинского посла в Беларуси Игоря Кизима. Во время досмотра авто, украинский дипломат уведомил белорусского пограничника, что напишет ноту протеста, и предупредил о "дипломатической войне".