Венедиктова рассказала, собирается ли писать заявление об отставке

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова не намерена уходить в отставку по собственному желанию.

Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру.

По ее словам, написанного заранее заявления об отставке не существует. Она считает, что уходить сейчас с поста было бы безответственно, отметив, что собрать голоса за ее отставку может Верховная Рада, но в парламенте пока нет такой инициативы.

По ее словам, "пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора".

Она добавила, что парламент всегда может вызвать ее для отчета и проголосовать за увольнение при необходимости.

Ранее СМИ сообщали, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может занять пост министра юстиции.