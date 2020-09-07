Венедиктова может занять пост министра юстиции, – СМИ

А новым главой Офиса генпрокурора, по данным СМИ, может стать Иван Баканов.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а нынешний глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова может занять пост министра юстиции.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

"Ротация Баканов-Венедиктова – это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", – сказал один из источников.

Кроме того, еще один источник в монобольшинстве отметил, что главой Минюста Денисом Малюськой недовольны около трети фракции "Слуга народа" из-за эксцентричного поведения министра.

Хотя, по данным СМИ, у Малюськи есть и немалая "группа поддержки" внутри СН.

Напомним, 30 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила 61-летнего председателя Союза юристов Украины, экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Позже Венедиктова объяснила, почему решила взять Пискуна в свои советники. Но в итоге он был уволен.