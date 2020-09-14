Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом новую Стратегию национальной безопасности Украины. Документ опубликован на сайте главы государства.

Документ носит название "Безопасность человека – безопасность страны" и состоит из пяти разделов и 70 пунктов. В нем определено, что Украина стремится к миру для развития государства, а главной ценностью является жизнь человека и его права.

В разделе І – "Приоритеты национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности" – декларируется, что наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье.

Раздел ІІ – "Текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий". Там подчеркивается, что Россия пытается воспользоваться дисбалансами мирового развития и продолжает вооруженную агрессию против Украины.

Раздел III – "Основные направления внешнеполитической и внутриполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности". Подчеркивается, что стратегическим курсом Украины является ее вступление в Евросоюз и НАТО.

Раздел IV – "Направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны". В нем идет речь о модернизации Вооруженных сил, спецслужб, Нацполиции и т.д.

Раздел V – "Ресурсы, необходимые для реализации стратегии". Предусматривает, что на основе стратегии будут разработаны 15 национальных программ, которые определят пути и инструменты ее реализации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.