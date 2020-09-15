Чужими руками. Как "слуга народа" Александр Юрченко якобы брал деньги за поправки к законам

Про историю, которая затрагивает "слугу народа" Александра Юрченко, его помощника Ивана Фищенко, некоего таинственного взяткодателя В. Демченко, генпрокурора Ирину Венедиктову и даже президента Владимира Зеленского, стало известно после того, как изгнанный из фракции "Слуг народа" Гео Лерос написал пост в Facebook. После изгнания он всерьез занялся бывшими коллегами и постит разоблачающие материалы весьма часто. В этот раз он был откровенен, и прямо заявил, что НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего депутата и блокирует по нему санкцию. А "Зеленскому стало известно об этом в тот же день, но в его команде взяточников ловить нельзя, поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы "порешать" это дело и, как всегда, в его офисе работает "режим тишины" по коррупции", - написал Лерос. Но для начала нужно вспомнить, что из себя представляет нардеп Александр Юрченко.

Кто такой "слуга народа" Александр Юрченко?

До того, как стал "слугой народа", был временно безработным активистом. Юрченко являлся главой Общественного совета при Голосеевской РГА. Часто протестовал против застроек в Голосеевском районе. Но не всегда был последовательным. Иногда выступал на стороне горожан, выступающих против застроек, а иногда оказывался на стороне застройщиков. Например, предлагая отдать под строительство дома часть территории школы №85, аргументируя это тем, что в ней обучают на русском языке.

В политику Александр Юрченко двинулся в 2014 году, был представителем политической партии "УКРОП", на общественных началах помогал депутатам Александру Шевченко (ВО "Свобода"), Елене Сотник (“Самопомич”), Андрею Денисенко (беспартийный), а потом председателю "УКРОПа" Тарасу Батенко.

Обошел, в числе прочих, Всеволода Филимоненко — скандального журналиста из Луганска и члена партии 5.10 Геннадия Балашова, который знаменит стычкой с главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным. Брызнул ему в лицо газовым баллончиком и схлопотал от Шабунина по лицу. Главным же соперником Юрченко был секретарь Киевсовета Владимир Прокопив (кандидат от "Европейской солидарности"), которого он обошел на 10 процентных пунктов.

Дело о взятке в 13 тысяч долларов

История, рассказаная Гео Леросом, получила продолжение, когда СМИ начали выяснять подробности. Оказалось, что история не нова и тянется еще с лета, но, как нынче заведено, тянется тайно и широкие массы про нее не знают.

Началось все еще 9 июля, когда свидетель по делу - В. Демченко - встретился с Иваном Фищенко, помощником народного депутата Александра Юрченко в ресторане "Веранда на Днепре". Демченко назвался представителем иностранной компании, которая занимается переработкой твердых бытовых отходов. Он сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательство Украины и в получении "зеленого тарифа" (т.е. льготной гарантированной оплаты) на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора. Почему именно нардеп Юрченко? А он возглавляет подкомитет по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по энергетике.

27 июля Фищенко организовал встречу с Демченко со своим патроном, "слугой народа" Александром Юрченко. Нардеп сказал, что готов внести в законопроект правки, которые подготовит Демченко. На определенных условиях, которые представитель иностранной компании должен обсуждать с его помощником.

2 августа Фищенко сообщил Демченко "определенные условия", а именно о том, что Демченко должен передать ему 13 тысяч долларов за внесение указанных правок.

3 августа Демченко сообщил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки и просит подтвердить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады - переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Об управлении отходами" от 4.06.2020. Если коротко, то в законопроект № 2207-1 "определяет правовые, организационные, экономические основы деятельности по предотвращению образования, уменьшение объемов образования отходов, снижение негативных последствий от управления отходами, содействие подготовке их к повторному использованию и восстановлению как вторичного сырья и энергетических ресурсов с целью предотвращения негативного воздействия отходов на здоровье людей и окружающую природную среду".

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу №42020000000001458.

20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко снова встретились. Якобы есть даже записи, подтверждающие это. Поднимался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать 200 тысяч долларов. Голос, похожий на голос "слуги народа" Юрченко даже поясняет механизм голосования комитета и фракции "Слуга народа" за подобные правки.

Но троица больше не встречалась, деньги переданы не были, голосование не состоялось.

Что ждет Ивана Фищенко и Александра Юрченко

Благодаря "депутатской неприкосновенности" задержать Александра Юрченко НАБУ не может – на это требуется санкция генпрокурора. О чем в Офисе генпрокурора напомнили СМИ, когда журналисты обратились туда в надежде прояснить детали дела: "информация провокационного характера, Офис генерального прокурора не получал материал. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит генеральный прокурор, а не НАБУ".

Также упоминается, что Заседание высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения для Ивана Фищенко якобы уже состоялось 14 сентября. На сайте ВАКС есть список судовых решений, но, по правилам, имя обвиняемого может не разглашаться по ряду причин, так что какое решение было вынесено по Фищенко и рассматривалось ли оно вообще – узнать точно не представляется возможным.

Сегодня должно состоятся еще одно заседание.

Александр Юрченко со своим помощником Иваном Фищенко

Касательно самого Александра Юрченко дело пока зависло. Правда 14 сентября "слуга народа" Александр Качура со ссылкой на слова главы фракции СН Давида Арахамии сообщил после заседания, что Юрченко выйдет из фракции "до завершения этого кейса со взятками его помощников".

Правда Качура подчеркнул, что с юридической точки зрения, пока не будут установлены факты и не будет приговора суда, нельзя говорит, что Юрченко виновен. "Но это правильный политический подход, если он сейчас выйдет из фракции до момента пока решиться этот вопрос и действительно докажет, что этих фактов не было и он не имеет к этому отношения, то возможно, что мы его примем обратно во фракцию", - резюмировал Качура. Надо отметить, что если Юрченко выйдет из фракции сам, то будет лишен депутатского мандата.

А коллега Юрченко и Качуры "слуга народа" Александр Дубинский и вовсе намекнул, что это расследование НАБУ может оказаться "пиарным пшиком".

Реакции причастных и неравнодушных

Сам Александр Юрченко, равно, как и его помощник Иван Фищенко, никак дело о взятке не комментируют.

Молчит и генпрокурор Ирина Венедиктова, которая только сегодня возвращается из командировки в Харьков.

Не комментирует и президент Владимир Зеленский, который, по заверениям Гео Лероса, обо всем знал. Молчит даже НАБУ, которое по заверению все того же Лероса вело дело против Юрченко еще с марта. Только высказался известный "детектив НАБУ и тайный агент" Евгений Шевченко, про которого директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Шевченко никогда не был сотрудником Бюро, но сотрудничал с детективами по ряду уголовных производств.

По сути, официальных заявлений нет ни от кого. Только слова изгнанного из-за "пленок Ермака" "слуги народа", крупицы информации, полученной благодаря активности отдельных СМИ и небольшое обсуждение по соцсетям, суть которого сводится к одному – "депутатская неприкосновенность" осталась, и снятие ее – "липа", если только Генпрокуратура имеет на это санкции, но действует с оглядкой на Офис президента. Но является мощным рычагом влияния, если нужно "убрать" неугодных, или оппозиционных депутатов.

Александр Юрченко, избранный от "Слуги народа" по 211-му "Голосеевскому" округу Киева, вполне может избежать ответственности и даже вернуться во фракцию, если "докажет" свою невиновность. А если будет также упорно молчать и "прятаться", то, может, оттуда его и не выгонят. И дело заглохнет. В принципе оно уже не на первых полосах, хотя факт взяточничества в рядах "слуг" мог бы всколыхнуть общественность. Но, как видно, тактика "игнорировать, пока само не рассосется" – отлично работает. В Офисе президента, например, сейчас живо обсуждают проблему с хасидами из Беларуси, которые не теряют надежды прорваться в Украину. А про скандал в рядах "слуг народа" - молчок.