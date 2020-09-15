Коррупционный скандал в "Слуге народа". Юрченко и Ко "на чистую воду" вывел детектив НАБУ, работавший "под прикрытием"

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко и его сообщникам, одного из которых, его помощника, которому уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным НАБУ, в рамках операции, которая проводилась еще летом, детектив "под прикрытием" в качестве представителя промышленной компании познакомился с одним из участников группировки и сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов.

"С этой целью участник преступления знакомит детектива с народным депутатом Украины (Юрченко – Фокус) и в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета", — добавляют детективы.

В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", — уточнили в НАБУ.

В ведомстве также подтвердили, что 10 сентября 2020 лицу-посреднику (неофициальному помощнику нардепа Юрченко, - Фокус) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

Также к Генеральному прокурору направлено проект подозрения относительно действий самого нардепа, но пока никакой реакции ГПУ не последовало.

О коррупционном скандале в воскресенье, 13 сентября сообщил ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (Генпрокурор. — Фокус) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", — написал он на своей странице в Facebook.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стл именно коррупционный скандал.

Напомним, 1 сентября стало известно, что из фракции "Слуга народа" исключили Гео Лероса. В марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на котором брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на государственные должности. Тогда скандал получил название "пленки Ермака".