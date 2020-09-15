Помощник нардепа от "Слуги народа" Иван Фищенко арестован на 2 месяца по делу о взятке

ВАКС избрал Ивану Фищенко, подозреваемому по делу о возможной взятке депутату фракции "Слуга народа" Александру Юрченко, меру пресечения в виде содержания под стражей. Трансляция велась на Youtube-канале ВАКС.

Фищенко взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.

Ранее Фищенко заявил журналистам, что считает себя невиновным. Он связал дело о взятке депутату с увольнением, которое грозит руководителю НАБУ Артему Сытнику.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал именно коррупционный скандал.

Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко, но, по данным на вторник, 15 сентября, письма до сих пор остаются без ответа.