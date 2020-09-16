Киев потребовал от Москвы официальных разъяснений по поводу "лжи" Зеленского

Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ объяснений из-за заявления заместителя главы российского МИДа Андрея Руденко, который сказал, что слова Владимира Зеленского о готовности всех сторон к нормандскому саммиту лидеров являются неправдой.

Как сообщается на сайте украинского МИДа, когда Зеленский рассказывал о перспективах проведения очередного саммита глав государств и правительств Украины, Германии, Франции и РФ в нормандском формате (N4), он не говорил о конкретных датах.

"Находясь с официальным визитом в Республике Австрия, Президент Украины Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров Нормандского формата, а о принципиальной готовности его участников встретиться", – сообщили в украинском МИДе.

В ведомстве добавили: "Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт".

"Очевидно, что сегодняшний недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам Нормандского формата, так и международному сообществу", – заключили в МИД Украины.

Напомним, во вторник, 15 сентября, находясь с официальным визитом в Вене, Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц нормандского формата согласились на встречу на высшем уровне, и отметил, что она может произойти после еще одной встречи политических советников.

В тот же день, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии агентству РИА "Новости" назвал ложью слова Зеленского о готовности всех сторон провести встречу в нормандском формате: "Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет".

Ранее, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров советников лидеров "нормандской четверки", отметив, что по итогам встречи "прорывов нет".