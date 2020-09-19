Палица: в списке "За майбутнє" более 44% женщины

Лидер политической силы "За майбутнє" народный депутат Игорь Палица заявил, что в списках партии уже более 44% женщин. Политик выразил уверенность, что на следующих выборах женщины могут получить до двух третей мандатов. Об этом он сказал во время своего выступления в Краматорске на Третьем форуме Женского движения "За майбутнє", пишет "Главком".

Игорь Палица также отметил, что партия "За майбутнє" создавала женское крыло не ради квот, а для более эффективного решения проблем, с которыми сталкиваются украинские женщины: "Когда мы создавали женское крыло партии, делали это не ради формального выполнения законодательной нормы, где в списках обязательно должно быть не менее 40 процентов другого пола, а для решения многих проблем, с которыми сталкиваются украинские женщины".

Он выразил восхищение тем, как развивается Женское движение: "Не мог себе представить, что за столь короткий срок наше Женское движение наберет такие реальные обороты. В списках партии женщин уже не 40, а более 44 процентов".

Игорь Палица также спрогнозировал, что на следующих выборах избирательная квота будет защищать уже мужчин от конкуренции с прекрасным полом. По его мнению, женщины по своей активности и бойцовским качествам будут готовы претендовать на две трети депутатских мандатов.

"И я призываю всех мужчин голосовать за наших женщин-кандидатов, они действительно того стоят", – обратился он к украинцам.