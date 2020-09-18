Лоскутная демократия. В какие цвета раскрасят карту Украины местные выборы 2020

В Украине стартовала избирательная кампания — началась регистрация кандидатов в мэры и депутаты местных советов. На финише реформы децентрализации борьба будет вестись за каждый город, район и даже село

Если бы местные выборы состоялись вместе с парламентскими, летом 2019 года, президентская политсила "Слуга народа" смогла бы "озеленить" регионы. Но на Банковой понимали: оперативно найти тысячи своих людей в масштабах страны нереально, поэтому тогда и не решились на полную перезагрузку власти. Спустя полтора года проблема нехватки кадров сохранилась и даже усугубилась — за это время лидеры на местах перешли в оппозицию к центральным властям, а рейтинги самих "слуг" значительно снизились. Поэтому спрогнозировать, какими цветами будет разукрашена Украина после 25 октября, пока сложно. Но очевидно одно: местные выборы продемонстрируют, как за год изменились политические предпочтения украинцев.

Год простоя

В нынешнем виде политсила "Слуга народа" очень напоминает "Народный фронт". Партия бывшего премьера Арсения Яценюка была создана в марте 2014-го, завела в парламент наибольшее число депутатов и остановилась на достигнутом результате — не занималась развитием своих региональных ячеек. Что произошло после, мы знаем: в ­2019-м в Раду "фронтовики" даже не пошли, а политики разбрелись по разным политическим силам.

"Слуга народа" — партия на бумаге, точнее, экране, ее рейтинги держатся исключительно на симпатии к президенту Владимиру Зеленскому, — говорит Фокусу Виктор Бобыренко, политический аналитик. Он также замечает, что главная проблема "слуг" в том, что они начали позднее партийное строительство. "Городские и областные организации, в частности у нас в Сумах, строятся только сейчас — за два месяца до местных выборов. Да и не из лучших кадров. У народных депутатов-мажоритарщиков весь год не было тесных связей с их округами", — отмечает он. И подобная ситуация в других областных центрах. Например, в свое время во Львове даже Партии регионов и СДПУ(о) удавалось создать собственную партийную сеть и привлечь узнаваемых людей, а "Слуге народа" — нет.

Ряд полит­проектов рассчитан ис­клю­чи­тельно на то, чтобы удержать действующих мэров на местах, например в Харькове, Одессе, Чернигове

Кроме того, партия не развивалась идеологически. Истории о социальных лифтах, праймериз и качественно новых политиках, которые просто не могли пробиться во власть и установить четкие правила игры, в прошлом. Например, в кулуарах партийного съезда глава "Слуги народа" Александр Корниенко признавался: кандидатов в мэры выбирали иногда на искусственных конкурсах, ведь особого выбора и не было — активных, креативных, узнаваемых, с положительными кейсами, не запятнанных политическими историями в прошлом и готовых работать в команде Зеленского мало. "Зачем заходить на лодку, которая дала течь, когда можно понаблюдать, как она будет тонуть", — продолжает Бобыренко. Кадровым голодом можно объяснить появление в списках кандидатов в мэры как минимум трех глав областных государственных администраций и нескольких народных депутатов.

При этом "слуги" все еще надеются выиграть с помощью бренда. Если посмотреть список кандидатов в мэры, то заметно: в нем предприниматели, финансисты, то есть люди без политического прошлого и часто — без авторитетного имени в регионе. Они же поведут в советы еще менее известных людей — темных лошадок. Исключение — юморист Олег Филимонов, который решил баллотироваться в мэры Одессы. Но, судя по рекламе в городе, а точнее, отсутствию бордов с изображением бывшего участника КВН, даже сами одесситы пока не знают, что тот стремится управлять городом. А еще Сергей Рыженко, главврач областной больницы имени Мечникова в Днепре, депутат облсовета от БПП. Но и Филимонов, и Рыженко вряд ли смогут решить насущные проблемы регионов, связанные с ремонтом дорог, школ, больниц, вывозом мусора. Другими словами, сила бренда будет не такой сильной, а значит, не будет и серьезного влияния на местное самоуправление.

Ситуативные объединения

А все могло быть по-другому, если бы "Слуга народа" на волне своей популярности еще в 2019-м начала договариваться с политиками на местах, в том числе мэрами. О планах "подружиться" с ними в начале 2020-го заявлял Корниенко. Мол, важно было, чтобы мэры шли при гласной или негласной поддержке партии власти, а после продолжали сотрудничество. И судя из риторики тех мэров, у которых была большая поддержка в их городах, они хотели договариваться. И кому-то даже удалось это сделать. Например, мэру города Бучи в Киевской области Анатолию Федоруку. В городе еще летом были заметны борды с надписью "Буча — зеленый город". Но подобные случаи — скорее исключение. На самом деле Банковой не удалось наладить контакты с регионами, как это было во времена президента Петра Порошенко.

НОВАЯ СТРАНА. После выборов 25 октября Украина предстанет разнообразной и идеологически разорванной (фото: Getty Images)

Как следствие мэры нескольких городов объединились в отдельные проекты — в частности, "Пропозиция". "Они сами нас породили", — так объясняет появление партии Борис Филатов, мэр Днепра. Он говорит: создание политсилы было вызвано тем, что Банковая не слышала представителей местного самоуправления на этапе реформы децентрализации. Кроме Филатова в партию вошли мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Умани Александр Цебрий. Большинство этих политиков в будущем видят себя в парламенте.

"Если партия "Слуга народа" воспринимает местные выборы как третий тур президентских, то большинство других парламентских политсил — как старт избирательной кампании возможных парламентских"

Виктор Таран, политолог

Этой осенью парламентскую кампанию фактически начали депутаты группы "За майбутнє", которые создали одноименную партию. В политсилу во главе с бизнес-партнером Игоря Коломойского Игорем Палицей вошла и часть действующих мэров. Среди них, например, нынешний городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, ставший известным после публичного спора с президентом Зеленским во время карантина. А еще бывший городской голова Полтавы Александр Мамай и нынешний Кременчуга — Виталий Малецкий. Эксперты отмечают, что проект "За майбутнє" действует так, как бы могли действовать "слуги" — фактически продает франшизу: предлагает отдельным кандидатам под зонтиком партии пойти на местные выборы, а после — и на парламентские. Кандидаты получают поддержку, в том числе медийную, партия — опору на местах.

Условную "франшизу" продает и политсила "Наш край". Но отличие в том, что у нее меньшие парламентские аппетиты. Скорее с помощью местных выборов политики хотят усилить власть на местах. Например, Андрей Деркач на Сумщине, Евгений Червоненко в Одесской области, Владимир Семиноженко — в Харьковской.

Еще одной особенностью этих выборов стало появление большого количества локальных политических проектов, которые "крутятся" вокруг местных лидеров. Таковыми считаются партии: Всеукраинское объединение "Черкащани" в Черкассах, "Украинская морская партия" нардепа Сергея Кивалова, "Блок Светличной "Вместе!" экс-губернатора Харьковщины Юлии Светличной. У некоторых из них большие шансы не просто войти в советы, но и получить большинство голосов.

"Партии создаются не только в масштабах Украины или региона, есть отдельные областные или городские партии. В последнее время появились партии, действующие на уровне какого-то района и даже поселка, — говорит Александр Солонтай, эксперт по вопросам политики и местного самоуправления. — С одной стороны, чем меньше партия по масштабу деятельности, тем больше она ориентирована на местные проблемы. С другой, их появление — просто необходимость, техническое решение проблемы, как выдвигать кандидатов. Как только партийная монополия на выдвижение кандидатов в депутаты будет отменена, 80% подобных партий умрут, мы этого даже не заметим".

Кроме того, ряд подобных проектов рассчитан исключительно на то, чтобы удержать действующих мэров на местах. Речь идет о Геннадии Кернесе в Харькове, Геннадии Труханове в Одессе, Владиславе Атрошенко в Чернигове. На них, соответственно, работают такие политические силы, как "Блок Кернеса — успешный Харьков", "Доверяй делам" и "Рідний дім".

Ниша гигантов

"Если партия "Слуга народа" воспринимает местные выборы как третий тур президентских, то большинство других парламентских политсил — как старт избирательной кампании возможных парламентских", — говорит политолог Виктор Таран. Он обращает внимание на то, что "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа — За жизнь" ведут общенациональную риторику и жертвуют региональными проблемами во имя национальных. Яркий пример — лозунг "ЕС": "С независимостью не шутят". "В результате эти партии выдвигают мощных кандидатов в мэры не во всех областных центрах, делая ставки на "списки", — уточняет эксперт. И возглавляют их, как правило, активисты, ветераны и волонтеры. Например, Черкасский областной штаб "Европейской солидарности" возглавил бывший политзаключенный и журналист Роман Сущенко, Волынский — волонтерка Юлия Вусенко, а в Одесский облсовет будет баллотироваться директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

А вот у "Батькивщины" в регионах сейчас кризис. Идеологически политическая сила не перепрыгнула в новое время и потеряла популярность — в вопросах рынка земли и тарифов проиграла, многие сторонники от нее отошли, не увидев перспектив. Например, так поступил уже упомянутый мэр Черкасс Бондаренко.

"Слуга народа" — партия на экране, ее рейтинги держатся ис­ключительно на симпатии к президенту Владимиру Зеленскому

"При этом избиратель на местах понимает, что ни Юлия Тимошенко, ни Петр Порошенко лично не приедут вкручивать лампочку или ремонтировать лифт, поэтому и ищут тех, кто реально сможет решать их коммунальные проблемы. Если же такие как "ЕС" хотели бы увеличить свое присутствие в регионах, то должны были бы идти ва-банк — например, предложить назвать одну из центральных улиц Харькова именем Степана Бандеры. Вот было бы шума! Но в результате политсиле удалось бы привлечь правый электорат и войти в горсовет. Я, конечно, гиперболизирую, но принцип работы должен быть такой", — говорит Бобыренко.

Что касается "Голоса", то у партии, по мнению экспертов, мало шансов в регионах, ведь она, как и "Слуга народа", не занималась партийным строительством. Но если "слуг" вверх тянет персональный рейтинг Владимира Зеленского, то "Голос" после ухода Святослава Вакарчука, кажется, окончательно утонул. О чем можно говорить, если лидер полтавской ячейки "Голоса" ныне баллотируется от "Европейской солидарности". Поэтому наибольшим успехом партии будет завести своих людей в мэрии Киева и Львова.

Эксперты не сомневаются, что после местных выборов 25 октября Украина предстанет разнообразной и идеологически разорванной. На западе будет праздновать "Европейская солидарность", частично — "Голос" и "Свобода", в центре и на севере победят представители региональных проектов и "слуг", на востоке и юге большинство может оказаться у ОПЗЖ, "Победы Пальчевского", а в Одесский городской совет, вероятно, зайдет Партия Шария. Но такое разно­образие будет свидетельствовать также о демократическом развитии страны.