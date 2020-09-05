Умытые руки. В ЦИК рассказали, как планируют защищать граждан от коронавируса на выборах

Фокус поговорил с руководителем рабочей группы ЦИК, которая готовит рекомендации по проведению местных выборов в условиях эпидемии коронавируса. Оказалось, что коллегиальный орган, состоящий из представителей Минздрава, СНБО, Рады, МВД и Минобороны делает ставку на антисептики, маски и дистанцию между голосующими.

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Член ЦИК Сергей Постивый рассказывает о том, какие нововведения ждут избирателей в условиях эпидемии коронавируса

КТО ОН: Член Центральной избирательной комиссии

ПОЧЕМУ ОН: Возглавляет рабочую группу по разработке рекомендаций и мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 во время подготовки местных выборов

Центральная власть утверждает, что разговоры о переносе местных выборов из-за коронавируса безосновательны. В связи с этим какие меры принимаются, чтобы избирательный процесс был безопасным?

— Соответствующие рекомендации мы начали разрабатывать еще весной: обращались в разные госинстанции, наблюдали за опытом других стран. Потом создали рабочую группу, которая подготовила предложения о том, как не допустить распространение вируса во время избирательных процессов. В нее вошли представители Минздрава, СНБО, правоохранительных органов, нардепы, представители бюджетного комитета Верховной Рады Украины, военные эпидемиологи и пр.

И что же рекомендует ЦИК?

— В основном то, чего придерживаются все во время карантина: соблюдать дистанцию на участках — для этого необходимо маркирование ограничительных полос на полу, проводить регулярную санитарную обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, сидений), заходить в помещение только в масках. Столы членов избирательной комиссии должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1 м. На входе в избирательный участок будут антисептики для рук, а также места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты после использования.

Членам комиссий дополнительно рекомендуем применять защитные очки или индивидуальные экраны, а избирателям — приходить со своими ручками, чтобы избежать лишних контактов.

"Если у человека жар, признаки ОРЗ, то члены избирательной комиссии проведут его к отдельной кабине, где он проголосует, и дальше по­рекомендуют немедленно об­ра­тить­ся к вра­чу"

Будем рекомендовать избирателям с признаками ОРЗ воздерживаться от посещения участков и обратиться за медицинской помощью. В то же время Конституция Украины и Избирательный кодекс гарантируют каждому гражданину право избирать и быть избранным. Никто не может запретить или ограничить право избирателя на участие в голосовании, любое препятствие влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Без ограничений

То есть даже если человек придет с высокой температурой, будет кашлять и чихать, его не имеют права остановить?

— Да, запретить зайти внутрь мы не можем. На этот случай у рабочей группы ЦИК было несколько предложений. Например, поставить отдельную кабину в том же помещении, где проходит голосование, проложить к ней отдельный маршрут. Если у человека жар (на входе всем избирателям рекомендуется измерять температуру), признаки ОРЗ, то члены избирательной комиссии проведут его к отдельной кабине, где он проголосует, и дальше порекомендуют немедленно обратиться к врачу. После избирателя обязательно продезинфицируют все предметы, с которыми он контактировал.

Если человек находится дома на самоизоляции, как ему проголосовать?

— Самоизоляция — это период, когда врач запрещает пациенту по медицинским показаниям выходить из дома. Такие случаи предусмотрены Избирательным кодексом. Например, те, кто не может самостоятельно передвигаться, голосуют дома. Если избиратель временно не способен самостоятельно передвигаться — например, сломал ногу, — он может не позднее 20:00 вечера пятницы перед днем голосования подать заявление лично либо через представителя в избирательную комиссию о том, что хочет голосовать дома, и подтвердить необходимость такой процедуры медицинской справкой. То же самое мы будем рекомендовать людям на самоизоляции.

Для избирателей с COVID-19 предусмотрены какие-то особые условия голосования на дому?

— Возможно, у членов избирательной комиссии будут два переносных избирательных ящика. Один — для всех избирателей, которые голосуют дома, другой — для тех, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса. Также члены комиссии в таких случаях будут использовать средства индивидуальной защиты более высокого уровня.

Что будет с теми избирателями, которые из-за коронавируса попали в больницу?

— Члены избирательной комиссии будут в средствах индивидуальной защиты повышенного уровня, а работники медучреждения проведут для них необходимые инструктажи.

За работу в экстремальных условиях им выпишут премии или повысят зарплату?

— К сожалению, законодательством это не предусмотрено. Зарплата у членов избирательной комиссии фиксированная.

"Возможно, у членов избирательной комиссии будут два переносных из­би­рательных ящика. Один — для всех избирателей, которые голосуют дома, другой — для тех, кто находится на само­изоляции из-за коронавируса"

Как насчет отдельного времени голосования для избирателей, входящих в группу риска?

— Этот вопрос обcуждался на заседании СНБО. Было несколько предложений. В том числе организовать что-то похожее, как в Республике Корея во время выборов в Национальную ассамблею: рекомендовать людям из группы риска или тем, у кого есть симптоматика, голосовать в определенное время. Но мы не можем ограничить или назначить время для избирателей, когда им приходить на участки. Законом установлены часы голосования: с 8:00 до 20:00. Любые наши ограничения будут расцениваться как попытка ограничить права избирателей.

То есть время голосования увеличить тоже невозможно, чтобы избежать очередей на участках?

— Да. Есть четкая регламентация норм. Она может измениться только через внесение изменений в законодательство.

Что будет, если заболеет кто-то из членов избирательной комиссии?

— Такая практика уже есть. В Одесской области заболел член избирательной комиссии. В таком случае мы действуем согласно постановлениям Минздрава и Кабмина. Если кто-то из комиссии заболел, он отправляется на самоизоляцию или стационарное лечение. На местах устанавливают контактных людей, определяют группу риска. В Одессе не пришлось отправлять всю комиссию на карантин. С заболевшим контактировали только двое, их отправили на самоизоляцию. Остальные находятся под наблюдением врача, но работают. В любом случае Избирательный кодекс предусматривает, что, если кто-то заболеет, партии могут заменить своих представителей в комиссии: есть возможность заменить либо весь состав комиссии, либо отдельного ее члена.

Почтой не голосуем

Учитывая негативную динамику распространения COVID-19 в Украине, будут ли какие-то особые условия для регионов, которые окажутся в "красной зоне" карантина на момент выборов?

— Никакой специфики в конкретных регионах не проработано. Худший вариант — введение ЧП на отдельной территории, тогда выборы в таких регионах, согласно закону, в период чрезвычайного положения не проводятся.

Почему мы не можем, как другие страны, организовать дистанционное голосование? Например, по почте.

— Чтобы изменить классическую систему голосования в помещении с бюллетенями, нужно изменить законодательство. Но на данном этапе это нелогично, поскольку часть подготовительных процедур для организации выборов 25 октяб­ря уже реализована — сформированы территориальные избирательные комиссии, они работают. С 5 сентября начинается избирательный процесс. Времени для такого рода изменений нет.

Нужно учитывать, что избирательный процесс — самая сложная государственная логистическая кампания. Ведь только членов избирательной комиссии — почти полмиллиона человек. Это не считая кандидатов, наблюдателей, доверенных, уполномоченных лиц и других участников избирательного процесса.

В других странах дистанционное голосование предусмотрено законом. Почему мы этого не делаем?

— ЦИК активно изучает вопросы по внедрению новых технологий, но избирательный процесс требует доверия его участников. А в нашем случае на данный момент, во-первых, невозможно дистанционно обеспечить идентификацию избирателя, чтобы подтвердить, что этот человек имеет право голоса, и одновременно обеспечить тайну голосования. Например, мы изучали опыт Румынии. У них есть возможность голосовать по почте, но для этого существуют отдельная служба и отдельная процедура, предусмотренная законодательством. Избирательные бюллетени отправляют не через общую почту, а отдельным направлением. Во-вторых, дистанционное голосование — недешевый процесс.

Безопасные выборы. В рабочую группу ЦИК по противодействию COVID-19 вошли представители Минздрава, СНБО, правоохранитель­ных органов, нардепы и пр. / Фото: Кирилл Чуботин

То есть у нас нет ни денег, ни доверия?

— Вопрос доверия — это основное. Люди должны понимать, как все устроено, и доверять процессу. Но возьмем, например, интернет-голосование. Я технологически не смогу объяснить своей бабушке, как галочка, которую она поставила на сайте за своего кандидата, улетела по адресу. И у нее не будет доверия к такому голосованию. Любая, даже неподтвержденная новость в СМИ (а в условиях агрессии Российской Федерации риски на срыв избирательного процесса очень высоки) о том, что выборы сфальсифицированы из-за вмешательства в электронную систему голосования, нивелируют результаты. Доказать обратное избирателям будет очень сложно.

То же самое с почтой. Прежде чем внедрять технологии в избирательный процесс, нужно организовать системный и глубокий анализ предлагаемых технологий, провести эксперименты, пилотные голосования, получить соответствующие разрешения госорганов о безопасности и корректности работы системы. К тому же электронное голосование — это не только интернет. В некоторых странах существуют сканеры для бюллетеней с автоматической передачей данных на центральный сервер. Есть автоматы для голосования, похожие на наши тачскрины, где мы пополняем счет телефона. Все это надо пробовать. За месяц придумать и внедрить новую систему голосования невозможно.

А как насчет денег?

— Приведу в пример Республику Корея, так как все международные эксперты согласились, что на сегодня там лучшие результаты по организации выборов в условиях карантина. Тамошний законодатель разрешил предварительное голосование, чтобы избежать очередей на участках. Также разрешили голосовать по почте — это был наиболее удачный вариант для избирателей на самоизоляции и в больницах. На весь избирательный процесс Корея, по разным данным, дополнительно потратила около $1 млрд.

Какие у нас финансовые возможности на местных выборах?

— Общий фонд избирательного процесса — свыше 2 млрд грн. Что касается карантинных мероприятий, то ЦИК не может закупить дезинфекторы и средства индивидуальной защиты, так как это не предмет наших полномочий. Все виды использования бюджетных средств четко регламентированы Избирательным кодексом и Законом Украины "О государственном бюджете". Более того, ЦИК элементарно не может знать, например, какие дезинфекционные средства, какой концентрации, с какой периодичностью использования и в каком количестве необходимо приобрести. Это компетенция специальных органов — к примеру, Минздрава. Именно они должны произвести расчеты, через органы государственной исполнительной власти централизованно закупить упомянутые средства и обеспечить доставку на участки. Эти вопросы уже решаются.