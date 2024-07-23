В Раде не исключили Безуглую из комитета по нацбезопасности: как действовали "Слуги народа"

Четверо парламентариев из фракции большинства в Верховной Раде исчезли во время онлайн-заседания, на котором должны были голосовать относительно членства Марьяны Безуглой в комитете по нацбезопасности, заявил парламентарий Сергей Евтушок. Из-за их действий не было кворума, хотя другие политики остались онлайн.

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Днем 23 июля состоялось заседание регламентного комитета Верховной Рады, на котором нардепы не смогли исключить Марьяну Безуглую из состава комитета по национальной безопасности и обороне. Причина такой ситуации — отсутствие кворума из-за действий представителей политической силы "Слуга народа". О ситуации, которая возникла во время заседания комитета Рады, народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок написал на странице Facebook.

Евтушок объяснил, что члены регламентного комитета собрались онлайн, чтобы решить вопрос об исключении Безуглой из комитета по нацбезопасности. В момент, когда должно было состояться голосование, представители "Слуг народа" досрочно покинули встречу. По его словам, из-за этого не было кворума и поэтому решение не приняли.

"Слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета", — написал он.

Политик также добавил скриншот одного из моментов встречи нардепов. Можно заметить "окно" с главой из "Слуг народа" Сергеем Кальченко, а других его однопартийцев не видно.

Скандал с Безуглой — скриншот заседания регламентного комитета совета 23 июля Фото: Facebook

Регламентный комитет Верховной Рады состоит из 10 нардепов, говорится на сайте парламента. Возглавляет комитет — представитель "Слуг народа" Сергей Кальченко. Другие четыре нардепа из этой партии, которые избежали голосования по Безуглой — Оксана Гринчук, Сергей Кострийчук, Артем Культенко, Людмила Марченко. В заседании должны были участвовать другие силы. В частности, один политик — из ВО "Батькивщины" (Сергей Евтушок), один — из партии "Европейская солидарность", трое — экс-партийцы запрещенной ОПЗЖ (Наталья Приходько, Михаил Папиев, Юрий Загородний).

В сети пока не отыскалось комментариев нардепов относительно событий в регламентном комитете. Марьяна Безуглая 16 часов назад опубликовала фрагмент аудиозаписи заседания комитета по нацбезопасности, на котором обсуждали возможность ее увольнения. На официальной странице Facebook Сергея Кальченко также ничего не написано. В Telegram-канале "Политика Страны" опубликовали его объяснение. По словам нардепа, однопартийцы нечаянно отключились от заседания.

"Иногда, когда у нас проводятся заседания в режиме онлайн, присутствующие могут быть в дороге или у них может не быть света, из-за чего нет связи", — сказал он.

Отметим, летом 2024 года Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых критиковала действия военного командования на линии фронта. Например, она по-своему объясняла неудачи, которые есть у Сил обороны на Покровском направлении и во время наступления ВС РФ на Харьков. После этого члены комитета по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что она "некомпетентна".

15 июля Безуглу сняли с должности заместителя главы комитета по нацбезопасности. 17 июля нардеп сообщила, что вышла из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Накануне, 16 июля, в СМИ сообщили о том, что Безуглая появилась на портале "Миротворец", на котором ведут список антиукраинских деятелей.